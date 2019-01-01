Дженнифер Энистон поцеловалась с телеведущей в эфире ток-шоу

Хотя, возможно, именно сценарную заготовку и разыграли две знаменитости - чего не сделаешь ради рейтингов. Среди разговора о недавних съемках в новом проекте, 50-летняя Энистон вдруг вспомнила поцелуй 61-летней Дедженерес со звездой радио Говардом Стерном - он также был гостем одной из передач Эллен. Актриса попросила в подробностях описать этот поцелуй. В ответ телеведущая, являющаяся лесбиянкой и состоящая в браке с Поршей де Росси, призналась, что иногда целует мужчин и поинтересовалась, почему это так интересует Дженнифер.Затем от Дедженерес последовал вопрос о том, когда Энистон в последний раз целовала женщину. Актриса не смогла вспомнить, когда это было, и через минуту уже целовалась с Эллен. "Дедженерес воспользовалась шансом!" - шутят пользователи сети.