Затем от Дедженерес последовал вопрос о том, когда Энистон в последний раз целовала женщину. Актриса не смогла вспомнить, когда это было, и через минуту уже целовалась с Эллен. "Дедженерес воспользовалась шансом!" - шутят пользователи сети.
Дженнифер Энистон поцеловалась с телеведущей в эфире ток-шоу
Сегодня, 03:12
Актриса Дженнифер Энистон посетила эфир шоу Эллен Дедженерес, однако передача пошла не по сценарию.
Хотя, возможно, именно сценарную заготовку и разыграли две знаменитости - чего не сделаешь ради рейтингов. Среди разговора о недавних съемках в новом проекте, 50-летняя Энистон вдруг вспомнила поцелуй 61-летней Дедженерес со звездой радио Говардом Стерном - он также был гостем одной из передач Эллен. Актриса попросила в подробностях описать этот поцелуй. В ответ телеведущая, являющаяся лесбиянкой и состоящая в браке с Поршей де Росси, призналась, что иногда целует мужчин и поинтересовалась, почему это так интересует Дженнифер.
Затем от Дедженерес последовал вопрос о том, когда Энистон в последний раз целовала женщину. Актриса не смогла вспомнить, когда это было, и через минуту уже целовалась с Эллен. "Дедженерес воспользовалась шансом!" - шутят пользователи сети.
Затем от Дедженерес последовал вопрос о том, когда Энистон в последний раз целовала женщину. Актриса не смогла вспомнить, когда это было, и через минуту уже целовалась с Эллен. "Дедженерес воспользовалась шансом!" - шутят пользователи сети.
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Ключевые слова: Дженнифер Энистон, Эллен Дедженерес
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Количество просмотров: 884
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: toofab.com, starmagazine.com, bustle.com
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Автор фото: toofab.com, starmagazine.com, bustle.com
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