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В новом сезоне «Мажора» снимется блогер Субо

Сегодня, 12:50
Накануне в Instagram популярного блогера Субо появился интригующий видеофрагмент

В новом сезоне «Мажора» снимется блогер Субо
Накануне в Instagram популярного блогера Субо появился интригующий видеофрагмент

Двое мужчин подходят к блогеру и пытаются выяснить «мажор ли он», однако в кадре появляется исполнитель главной роли в сериала «Мажор» Павел Прилучный и уводит Субо в свою машину.

Учитывая, что стало известно о съемках 4-го сезона сериала, поклонники Субо уверены, что блогер примет участие в этом кинопроекте.

Пока официальных заявлений пока не последовало, но кто знает, быть может, в скором времени поклонники действительно увидят своего кумира в самом популярном российском сериале последнего десятилетия.

В новом сезоне «Мажора» снимется блогер Субо

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Ключевые слова: Субо, Павел Прилучный

Количество просмотров: 1 651
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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