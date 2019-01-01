В новом сезоне «Мажора» снимется блогер Субо

Накануне в Instagram популярного блогера Субо появился интригующий видеофрагментДвое мужчин подходят к блогеру и пытаются выяснить «мажор ли он», однако в кадре появляется исполнитель главной роли в сериала «Мажор» Павел Прилучный и уводит Субо в свою машину.Учитывая, что стало известно о съемках 4-го сезона сериала, поклонники Субо уверены, что блогер примет участие в этом кинопроекте.Пока официальных заявлений пока не последовало, но кто знает, быть может, в скором времени поклонники действительно увидят своего кумира в самом популярном российском сериале последнего десятилетия.