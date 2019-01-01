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Ганвест показал свою возлюбленную

Вчера, 12:51
Рэпер Ганвест никогда ничего не рассказывает о своей личной жизни.

Ганвест показал свою возлюбленную
За все время на сцене поклонники едва ли заметили хотя бы раз рядом с ним девушку., но сейчас все изменилось.

Фанаты Ганвеста уже двое суток обсуждают обложку и сам его новой трек «Невеста». На фото рэпер стоит в костюме жениха рядом с девушкой в свадебном платье. Фолловеры считают, что, таким образом, артист намекает на скорую свадьбу, а девушка его возлюбленная.

Ганвест показал свою возлюбленную


«Тили-тили тесто, ты - моя невеста», «Я платье белое тебе дарю и под венец я тебя веду», - поёт рэпер, который ранее не отличался подобными текстами.
Так что теперь поклонники ломают голову. Правда ли, что Ганвест женится и кто эта девушка рядом с ним?

Ганвест показал свою возлюбленную

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Ключевые слова: Ганвест

Количество просмотров: 2 171
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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