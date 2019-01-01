Конечно, исполнять легендарный хит- это всегда рискованно, но поклонники уверили её, что все здорово, и хит обрел новую жизнь.
Настасья Самбурская дала вторую жизнь хиту Михаила Круга
Вчера, 19:35
Теперь в репертуаре Настасьи Самбурской появился и знаменитый хит Михаила Круга «Фраер».
С некоторых пор, Настасья Самбурская не только актриса, но и певица, столь популярного в России жанра шансон. Как оказалось, ей всегда было близко творчество Круга, а эта песня особенно нравилась, так что попала она в её репертуар совсем не случайно.
Конечно, исполнять легендарный хит- это всегда рискованно, но поклонники уверили её, что все здорово, и хит обрел новую жизнь.
Конечно, исполнять легендарный хит- это всегда рискованно, но поклонники уверили её, что все здорово, и хит обрел новую жизнь.
← Ганвест показал свою возлюбленную
Ключевые слова: Настасья Самбурская
Количество просмотров: 5 876
Количество просмотров: 5 876
Автор: LiliПерейти в галерею
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Loading...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Loading...
Загрузка...
Настасья Самбурская дала вторую жизнь хиту Михаила Круга Теперь в репертуаре Настасьи Самбурской появился и знаменитый хит Михаила Круга «Фраер».
Ганвест показал свою возлюбленную Рэпер Ганвест никогда ничего не рассказывает о своей личной жизни.
Ида Галич и Анна Седокова приглашают всех в гости Одновременно с открытием магазина «LA Story» Анны Седоковой состоится презентация футболок из коллекции Иды Галич.
Модель Plus Size Юлия Рыбакова показала поклонникам свою новую грудь Два месяца назад Юлия Рыбакова решилась на операцию по уменьшению груди.
Loading...