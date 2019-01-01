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Настасья Самбурская дала вторую жизнь хиту Михаила Круга

Вчера, 19:35
Теперь в репертуаре Настасьи Самбурской появился и знаменитый хит Михаила Круга «Фраер».

Настасья Самбурская дала вторую жизнь хиту Михаила Круга
С некоторых пор, Настасья Самбурская не только актриса, но и певица, столь популярного в России жанра шансон. Как оказалось, ей всегда было близко творчество Круга, а эта песня особенно нравилась, так что попала она в её репертуар совсем не случайно.

Конечно, исполнять легендарный хит- это всегда рискованно, но поклонники уверили её, что все здорово, и хит обрел новую жизнь.

Настасья Самбурская дала вторую жизнь хиту Михаила Круга

← Ганвест показал свою возлюбленную

Ключевые слова: Настасья Самбурская

Количество просмотров: 5 876
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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Настасья Самбурская дала вторую жизнь хиту Михаила Круга Теперь в репертуаре Настасьи Самбурской появился и знаменитый хит Михаила Круга «Фраер».
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