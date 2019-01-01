Настасья Самбурская дала вторую жизнь хиту Михаила Круга

С некоторых пор, Настасья Самбурская не только актриса, но и певица, столь популярного в России жанра шансон. Как оказалось, ей всегда было близко творчество Круга, а эта песня особенно нравилась, так что попала она в её репертуар совсем не случайно.Конечно, исполнять легендарный хит- это всегда рискованно, но поклонники уверили её, что все здорово, и хит обрел новую жизнь.