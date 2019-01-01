Анджелина Джоли с коллегами была срочно эвакуирована со съемочной площадки

Недавно стало известно, что 44-летняя звезда Голливуда Анджелина Джоли снимется в картине по комиксам Marvel "Вечные" и исполнит роль суперженщины Тены. Съемки уже начались, и очередной этап в настоящее время продолжается на Канарских островах. Однако накануне вся работа над фильмом была остановлена по совершенно неожиданной причине - прямо на площадке, где находилась Анджелина и её коллеги, была обнаружена бомба.По сообщениям западных изданий, бомба пролежала в земле со времен Второй мировой войны - сообщается, что на этом месте была база нацистов. Всю съемочную группу немедленно эвакуировали на безопасное расстояние, а специалисты приступили к разминированию. Вероятно, теперь вся прилегающая территория будет обследована дополнительно.