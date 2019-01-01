По сообщениям западных изданий, бомба пролежала в земле со времен Второй мировой войны - сообщается, что на этом месте была база нацистов. Всю съемочную группу немедленно эвакуировали на безопасное расстояние, а специалисты приступили к разминированию. Вероятно, теперь вся прилегающая территория будет обследована дополнительно.
Анджелина Джоли с коллегами была срочно эвакуирована со съемочной площадки
Сегодня, 15:57
Съемочный процесс фильма "Вечные" с актрисой Анджелиной Джоли был экстренно остановлен.
Недавно стало известно, что 44-летняя звезда Голливуда Анджелина Джоли снимется в картине по комиксам Marvel "Вечные" и исполнит роль суперженщины Тены. Съемки уже начались, и очередной этап в настоящее время продолжается на Канарских островах. Однако накануне вся работа над фильмом была остановлена по совершенно неожиданной причине - прямо на площадке, где находилась Анджелина и её коллеги, была обнаружена бомба.
По сообщениям западных изданий, бомба пролежала в земле со времен Второй мировой войны - сообщается, что на этом месте была база нацистов. Всю съемочную группу немедленно эвакуировали на безопасное расстояние, а специалисты приступили к разминированию. Вероятно, теперь вся прилегающая территория будет обследована дополнительно.
По сообщениям западных изданий, бомба пролежала в земле со времен Второй мировой войны - сообщается, что на этом месте была база нацистов. Всю съемочную группу немедленно эвакуировали на безопасное расстояние, а специалисты приступили к разминированию. Вероятно, теперь вся прилегающая территория будет обследована дополнительно.
← Настасья Самбурская дала вторую жизнь хиту Михаила Круга
Ключевые слова: Анджелина Джоли, фильм, съемки
Количество просмотров: 1 326
Количество просмотров: 1 326
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: finance.yahoo.com, instagram.com, twitter.com
Поделись с друзьями:
Автор фото: finance.yahoo.com, instagram.com, twitter.com
Поделись с друзьями:
Loading...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Loading...
Загрузка...
Анджелина Джоли с коллегами была срочно эвакуирована со съемочной площадки Съемочный процесс фильма "Вечные" с актрисой Анджелиной Джоли был экстренно остановлен.
Настасья Самбурская дала вторую жизнь хиту Михаила Круга Теперь в репертуаре Настасьи Самбурской появился и знаменитый хит Михаила Круга «Фраер».
Ганвест показал свою возлюбленную Рэпер Ганвест никогда ничего не рассказывает о своей личной жизни.
Ида Галич и Анна Седокова приглашают всех в гости Одновременно с открытием магазина «LA Story» Анны Седоковой состоится презентация футболок из коллекции Иды Галич.
Loading...