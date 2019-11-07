Журналист Ella Original рассказала, как с блеском освоить несколько профессий, "достичь задуманного и познать неизведанное"

Сегодняшняя наша беседа посвящена прекрасной журналистике и удивительной девушке ELLA ORIGINAL. На данный момент, ELLA ORIGINAL ведёт собственный блог в Инстаграм @ellaoriginal01 и готовит проекты для различных направлений в сфере медиа-пространства. О своём становлении и истории достижений ELLA рассказала в эксклюзивном интервью.