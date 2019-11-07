Журналист Ella Original рассказала, как с блеском освоить несколько профессий, "достичь задуманного и познать неизведанное"

ELLA ORIGINAL: Я не могу связать себя с какой-то одной специальностью. По жизни я руководствовалась желаниями постичь то, что мне интересно здесь и сейчас. И чем-то одним это не ограничивалось. Из последнего, я решила, что вижу себя в журналистике и активно развиваюсь в ней сейчас.
Zvezdi.ru: Расскажи о своём бизнесе, как ты пришла к той сфере деятельности, в которой развиваешься в данный момент.
ELLA ORIGINAL: Я всегда любила общаться с разными людьми, и каждый раз у меня имелось непреодолимое желание узнать собеседника получше: понять, что он чувствует и чем живёт, насколько мы с ним похожи и что я могу почерпнуть из нашего с ним общения для себя. И для того, чтобы это общение не ограничивалось различными социальными рамками, я стала заниматься журналистикой, одной из сфер жизни, которая является моей страстью.
Zvezdi.ru: Сложно ли было добиваться поставленных целей? Ты можешь сказать, что тебе повезло или же это был путь "через тернии к звездам"?
ELLA ORIGINAL: Для того чтобы изменить жизнь к лучшему, необходимо переходить на уровень выше того, на котором ты сейчас, и развивать личность, которая будет соответствовать этому уровню. И это можно сделать только через самодисциплину и умению грамотно распределять имеющиеся ресурсы. Эти аспекты в свое время мне было очень сложно освоить, но я справилась и продолжаю совершенствоваться, покоряя новые высоты.
Zvezdi.ru: Насколько для тебя важна поддержка и оценка окружающих?
ELLA ORIGINAL: Благодаря этим двум вещам, я определяю успешность своих действий. Поддержка, конечно, для меня важна, ведь, чувствуя опору в близком человеке, я понимаю, что могу двигаться только вперед.
Zvezdi.ru: Родные и друзья поддерживали? Помогает ли тебе критика или же наоборот - мешает?
ELLA ORIGINAL: Поддерживали, но часто приходилось отстаивать своё мнение, ведь старшее поколение опирается на свой опыт, который, к сожалению, бывает не совсем актуален и порой не соответствует современным веяниям развития бизнеса. Что касается критики, конечно помогает. Она является неким сигналом о том, что возможно необходимы корректировки для дальнейшей работы.
Zvezdi.ru: Бытует мнение, что в работе главное желание. А что насчёт знаний? Расскажи, у тебя есть высшее образование?
ELLA ORIGINAL: Да, у меня есть два высших образования. Без желания, на самом деле, не будет ни работы, ни знаний. По специальности первое высшее образование - это менеджмент и управление. Я работала в данном направлении 7 лет и достаточно успешно. По второму высшему образованию я журналист.
Zvezdi.ru: Как ты считаешь, может ли человек быть специалистом в какой-либо сфере, не имея диплома?
ELLA ORIGINAL: В наше замечательное время получение образования в учебных учреждениях утратило свой смысл, поскольку весь учебный материал доступен в просторах интернета и нет препятствий в получении информации. Но так как у нас нет альтернативы подтверждения знаний, без классического образования никуда.
Zvezdi.ru: Уже сейчас ты попробовала себя в нескольких профессиях. Расскажи, где чувствовала себя комфортнее всего и что побуждало менять сферу деятельности и пробовать что-то новое?
ELLA ORIGINAL: Комфортно мне было в любой профессии, просто интересы менялись. Также менялся круг общения, и снова мне было интересно знакомиться с новыми людьми и учиться у них чему-то новому. Все это привело меня к тому, что я занялась журналистикой. В данный момент я решила связать с этой профессией своё будущее, так как уже давно подсознательно практикую её.
Zvezdi.ru: Дай несколько советов нашим читательницам, которые бояться менять свою жизнь, бросить надоевшую работу и испытать себя в том, о чём давно мечтают?
ELLA ORIGINAL: Обычно все как один в вопросе поиска себя советуют: "Делай то, что тебе нравится, и будешь счастлива". Мысль хорошая, но если ставить это целью, - ничего не выйдет, так как эти слова не побуждают к прямым действиям. Поэтому есть решение, благодаря которому вы сможете менять свою жизнь прямо с этого момента. "НЕ делай того, что тебе НЕ нравится", приняв эту фразу за основу, вы освободитесь от оков, которые сдерживают делать то, что вам нравится, будь то ненавистная работа, неприятное окружение или непереносимый город.
Zvezdi.ru: А с чего начинала ты? Переходя к следующему этапу своей жизни, ты была подготовлена или это был импульс, непреодолимое желание?
ELLA ORIGINAL: В моей жизни было всегда понимания того, кем я хочу стать. Мое стремление занять руководящую должность помогло мне идти вперёд и не бояться трудностей. Ведь целью было возможность создавать что-то своё и реализовывать свои мечты и профессиональные навыки в творчестве. Поэтому я начала карьеру в ивенте. А также занялась рекламным бизнесом. На сегодняшний день, мне нравится заниматься журналистикой. Кстати, скоро открытие моего Youtube-канала, будите смотреть? А я надеюсь приятно удивить вас.
Zvezdi.ru: Мы будем в первых рядах подписчиков! Расскажи, с чего начинается день Эллы? Сколько времени в день ты уделяешь работе, красоте, общению с близкими?
ELLA ORIGINAL: Всю основную работу - общение с клиентами, летучка с сотрудниками, планирование - я организую в первой половине дня. В оставшееся время я мобильна и стараюсь не оставаться в офисе. Каждый день я уделяю 2-3 часа своим спортивным увлечениям, на красоту и походы в различные салоны и спа я выделяю в среднем 4 часа в неделю. Общение с близкими может быть в любое время, ведь я всегда на связи и мне хотелось бы всем уделить внимание. Все встречи с друзьями обычно переношу на выходные дни, чтобы было больше возможностей обсудить все новости и рассказать друг другу обо всех приключениях за неделю.
Zvezdi.ru: Умеешь ли ты правильно распределять время, чтобы хватило на реализацию всего задуманного, например, на день или неделю? Или часто бывает, что новые знакомства, встречи и проблемные моменты вносят свои коррективы? Можешь ли назвать свою работу стрессовой или, все-таки, в ней больше приятных моментов?
ELLA ORIGINAL: Глава всему - дисциплина. Поэтому без тайм-менеджмента никуда. Только системный подход к цели приведёт вас к ней, а грамотное распределение усилий помогает мне устранять стрессовые ситуации. Любую стрессовую ситуацию я стараюсь пережить с пользой для себя и обратить ее в новый жизненный опыт.
Zvezdi.ru: А как ты отдыхаешь? Будем рады совету - как расслабиться после чрезмерно активного дня?
ELLA ORIGINAL: Для меня отдых является, прежде всего, отстранением от повседневных дел и задач, что даёт перезагрузку мозгу и сбрасывает напряжение. Обычно это выезд за границу, в тёплые страны. Или стараюсь провести время с любимыми мне людьми, с кем мне комфортно находиться в любом настроении.
Zvezdi.ru: Часто ли удаётся путешествовать? Если да, то расскажи о любимых местах и почему ты выделяешь именно это место/страну?
ELLA ORIGINAL: Путешествую часто, любимых мест много. Больше всего люблю Испанию. Стараюсь бывать там несколько раз за год. Особенно люблю Марбелью, за возможность долго гулять вдоль моря и наслаждаться красивыми пейзажами.
Zvezdi.ru: Как ты считаешь - удачный отдых зависит от места, настроения, компании, количества финансов или от правильной расстановки и компоновки этих факторов?
ELLA ORIGINAL: Конечно, все это вместе. Но самое главное, это воплотить то, о чем давно мечтаю. Для меня очень важна компания, когда я выезжаю в горы покататься на сноуборде. Раз в год у нас уже сложилась традиция выезжать с друзьями на горнолыжный курорт. А в хорошей компании даже на большой высоте я чувствую себя в безопасности.
Zvezdi.ru: Твой идеальный отдых - какой он?
ELLA ORIGINAL: Скажу коротко: море, пляж, шезлонг и хорошая компания. Хотя были моменты, когда и одной было при таких обстоятельствах неплохо.
Zvezdi.ru: Насколько "пострадает" твой бизнес, если ты резко решишь уехать куда-то? Бывало ли такое? Есть ли люди, на которых можно положиться или ты предпочитаешь сама всё держать под контролем?
ELLA ORIGINAL: Моя деятельность напрямую не привязана к одному месту. Благодаря интернету, поездки не доставляют проблем и неудобств.
Zvezdi.ru: По фото из Инстаграм заметно, что у тебя хватает время на активные занятия. Ты давно занимаешься танцами и спортом?
ELLA ORIGINAL: Да, я давно занимаюсь спортом, с 5 лет. Когда-то для меня это было смыслом моей жизни. Со временем превратилось в хобби, которое нравится по сей день.
Zvezdi.ru: Строишь ли масштабные планы? Есть ли для тебя разница между целью и мечтой?
ELLA ORIGINAL: Конечно, большие планы и заставляют меня действовать изо дня в день. Мечты - это не конкретизированные цели :)
Zvezdi.ru: Расскажи о планах на ближайшее будущее?
ELLA ORIGINAL: Вижу себя в журналистике. Готовлю несколько проектов, где собираюсь развиваться как интервьюер. Это новое направление, требующее много времени для самореализации. Поэтому в данный момент моей жизни, мне требуется поддержка моих близких людей в этом начинании. Я хочу быть полезна людям в том, что их волнует в повседневной жизни. Помогать им справляться с теми трудностями, через которые мы все проходим. А также раскрывать личности других людей и показывать их разные стороны характера для того, чтобы быть примером человека, который двигается дальше, несмотря на любые сложности.
Zvezdi.ru: И, признайся, откуда ты черпаешь силы? Мы тоже хотим быть такими же очаровательными и неутомимым Энерджайзерами : )
ELLA ORIGINAL: Чтобы быть энергичными, в первую очередь необходимо удовлетворять все то, что природа просит от нас. И самое главное, это, конечно, общение с людьми, которые вас заряжают и подталкивают к движению вперёд. А также личным примером может являться то, что я черпаю вдохновения из хобби, которыми увлекаюсь с детства. Тем самым кормлю своего внутреннего ребёнка и балую его разными интересными занятиями. А у кого, как ни у детей, много сил и энергии, которые заряжают нас. Даже будучи взрослым человеком, я не забываю о себе маленькой. И это придаёт мне задора.
Zvezdi.ru: Назови главные составляющие, которые помогают тебе двигаться дальше.
ELLA ORIGINAL: Достижение задуманного и познание неизведанного.
Zvezdi.ru: О чём или о ком ты чаще всего думаешь, засыпая?
ELLA ORIGINAL: "Раз овечка, два овечка, три овечка..." Шучу:) Засыпая, я концентрируюсь на запланированном дне и визуализирую, как все успешно складывается.
Zvezdi.ru: Продолжи фразу: "Мир будет лучше, если...".
ELLA ORIGINAL: Если каждый будет заниматься своим делом, к которому он предрасположен.
Признаться честно - уезжать от Эллы не хотелось. Беседа получилась не только увлекательной, но и полезной для тех, кто, вроде бы, умеет ставить цели, но почему-то не решается сделать первый шаг. Надеемся, что после такого "заряженного" интервью в мире станет больше людей, которые не занимаются тем, что тяготит, а пробуют, стремятся, приобретают опыт и постоянно совершенствуются. У нас было ещё много вопросов, но мы решили приберечь их до следующей встречи.
Не так давно, 1 октября, у Эллы был день рождения! Если у Вас появилось такое же желание или просто любопытно посмотреть фото и узнать больше информации о нашей собеседнице, - сделать это можно на странице ELLA ORIGINAL на странице instagram.com/ellaoriginal01