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лиза гинзбург взорвала Интернет своей грустной песней

07.11.19 / 21:33
Лирическая композиция 15-и летней лизы гинзбург, записанная под гитару, собрала 2 000 000 просмотров.

лиза гинзбург взорвала Интернет своей грустной песней
- Я считаю дни, не смотрю на вас, я иду к мечте и прямо сейчас” – пела девушка, уверенная, что добьется своего, чего бы ей это не стоило.

Посыл оказался настолько вдохновляющий, что песня попала в самую точку и даже отрывок трека, выложенный в VK в середине октября, собрал почти два миллиона просмотров.

Более того, на этом все не закончилось и воодушевленные звонким и проникновенным голосом лизы гинзбург поклонники поддержали певицу и вдохновили её на выпуск релиза.

Так что, главное верить в успех, идти к своей цели и все получится.


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Ключевые слова: лиза гинзбург

Количество просмотров: 5 629
Автор: Lili

Автор фото: vk.com

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