лиза гинзбург взорвала Интернет своей грустной песней





Лирическая композиция 15-и летней лизы гинзбург, записанная под гитару, собрала 2 000 000 просмотров.

- Я считаю дни, не смотрю на вас, я иду к мечте и прямо сейчас” – пела девушка, уверенная, что добьется своего, чего бы ей это не стоило.



Посыл оказался настолько вдохновляющий, что песня попала в самую точку и даже отрывок трека, выложенный в VK в середине октября, собрал почти два миллиона просмотров.



Более того, на этом все не закончилось и воодушевленные звонким и проникновенным голосом лизы гинзбург поклонники поддержали певицу и вдохновили её на выпуск релиза.



Так что, главное верить в успех, идти к своей цели и все получится.









Количество просмотров: 5 629 Ключевые слова: лиза гинзбург Количество просмотров: 5 629





Автор фото: vk.com



Поделись с друзьями: Автор: Lili Автор фото: vk.comПоделись с друзьями:

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