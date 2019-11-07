- Я считаю дни, не смотрю на вас, я иду к мечте и прямо сейчас” – пела девушка, уверенная, что добьется своего, чего бы ей это не стоило.
Посыл оказался настолько вдохновляющий, что песня попала в самую точку и даже отрывок трека, выложенный в VK в середине октября, собрал почти два миллиона просмотров.
Более того, на этом все не закончилось и воодушевленные звонким и проникновенным голосом лизы гинзбург поклонники поддержали певицу и вдохновили её на выпуск релиза.
Так что, главное верить в успех, идти к своей цели и все получится.
лиза гинзбург взорвала Интернет своей грустной песней
07.11.19 / 21:33
Лирическая композиция 15-и летней лизы гинзбург, записанная под гитару, собрала 2 000 000 просмотров.
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Ключевые слова: лиза гинзбург
Количество просмотров: 5 629
Количество просмотров: 5 629
Автор: LiliПерейти в галерею
Автор фото: vk.com
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Автор фото: vk.com
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