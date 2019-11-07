Сборы скандального российского фильма «Верность» оказались выше ожиданий

Основную кассу фильм собрал за праздничные ноябрьские выходные, общая сумма сборов составляет почти 50 миллионов рублей. "Верность" прославилась ещё после показа на фестивале "Кинотавр" в июне этого года. Фильм вполне заслуженно был назван самым откровенным, и тем, чего вообще ещё не было в нашем кино. Больше нет границ дозволенного, ведь картина планомерно, минута за минутой, уверенно их разрушает в пух и прах. Лентой уже заинтересовались и в Европе - "Верность" покажут на Международном кинофестивале в Роттердаме, который пройдет в начале будущего года - показ станет официальной европейской премьерой.Сюжет фильма строится вокруг крайне непростых взаимоотношений давно женатых Лены (Евгения Громова) и Сережи (Александр Паль). Она - талантливый акушер-гинеколог в частной клинике Калининграда, он - актер местного театра. Они нежно относятся к друг другу, но важная часть совместной супружеской жизни - секс - у них отсутствует. Однако вместо того, чтобы просто сесть и поговорить с мужем, Лена начинает подозревать его в измене - так она объясняет для себя погасшую страсть в их жизни. Основываясь на совершенно банальных "доказательствах" измены, женщина решает сама пуститься во все тяжкие. После очередной смены она звонит мужу и говорит, что задерживается по работе в клинике почти на всю ночь. На самом деле она отправляется в ночной клуб, знакомится с первым попавшимся парнем и вот они уже проводят бурную ночь в номере отеля.Женщина встаёт на путь саморазрушения. И вдруг, неожиданно для себя самой, она начинает чувствовать небывалую уверенность, раскрывает совершенно иные стороны собственной личности. Мужу остается лишь наблюдать со стороны, что его супруга меняется на глазах, но он не может понять причину этой перемены. Однажды об очередном эротическом приключении Лены становится известно всем.В похождениях Лены виноват и сам Сергей - он действительно перестал уделять жене должное внимание, тем самым толкая её в пучину подозрений, а затем и беспорядочных связей. Через сцены секса, очень откровенные и даже пошлые диалоги героев, режиссер пытается показать психологию их отношений. В то же время, личности Лены и Сережи обрисованы довольно поверхностно, поэтому "Верность" всё же нельзя считать полноценной психологической драмой. Об этом говорит и смазанный финал, который не назовешь неким искуплением героини или логическим выводом после всего произошедшего. Наконец, картина практически не затрагивает тему любви, акцентируя внимание лишь на сексуальности. Тем не менее, фильм заслуживает всего того внимания, которое к нему приковано - это действительно первая и довольно удачная попытка поднять всё ещё запретную в российском кино тему секса и отношений в паре. "Верность" подталкивает к размышлениям над повседневностью и взаимоотношениями между людьми, ведь чтобы разрешить, казалось бы, безвыходный конфликт, иногда бывает достаточно просто поговорить.