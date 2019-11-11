Группа «Балаган Лимитед», Наталия Иванова и Даниил Иванов записали крутую песню в современном русском народном стиле

А во всем виноват … Александр Ревва! Именно для него был написан этот трек (авторы – Сергей Харин и Кирилл Даревский). Но дозвониться, достучаться, докричаться до специалиста в области прикольных песен, дабы показать ему трек, не удалось. Как не пытались. Тогда трек решили исполнить тоже любители поюморить в музыке – группа «Балаган Лимитед».Начали запись с припева. И уже собирались поработать над куплетом, как неожиданно большой друг коллектива, певец и актер – Даниил Иванов, услышавший песню, обращается с просьбой: хочу спеть с вами. Ну, хочет – не откажешь же. Записали дуэт.Волей случая песня попадает в плейер молодой певицы из Нижнего Новгорода Наталии Ивановой, (кстати, мамы пятерых детей!), которая неожиданно для всех просит ее в свой репертуар. Ну как отказать многодетной маме!И появляется еще один дуэт: Наталия Иванова и «Балаган Лимитед». И тут у всех возникает вопрос, а дальше-то что? Какую версию продвигать на радио, на TV? Иванова или Ивановой? С одной стороны, мальчики должны уступать девочкам, но с другой – кто первым встал, того и тапочки. И чтобы борьба за трек не закончилась плачевно, этот самый трек поделили. На троих! Первый куплет поет Даниил, второй – Наталия, а припев - «Балаган Лимитед».И вышел он на радость всем в трех версиях: как трио, и как два дуэта! Самое смешное в этой истории, что Наталия Иванова и Даниил Иванов до сих пор так и не познакомились друг с другом!Их трудовые графики все никак не соприкоснутся! А трек, благодаря радиостанциям, уже полетел по городам и весям. И в окружение артистов, его исполнивших, особенно среди детей, на различные замечания можно услышать фразу: «Ну не придумывай!» Трек можно послушать чуть ниже: