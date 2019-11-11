Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Группа «Балаган Лимитед», Наталия Иванова и Даниил Иванов записали крутую песню в современном русском народном стиле

11.11.19 / 14:47
Недавно на всех Интернет-ресурсах появился новый необычный трек «Не придумывай», который записали сразу три исполнителя: группа «Балаган Лимитед», певица Наталия Иванова и певец Даниил Иванов. Казалось бы, рядовое, по нынешним меркам, событие. Однако стоит рассказать о том, как вообще эти три исполнителя нашли друг друга!

Группа «Балаган Лимитед», Наталия Иванова и Даниил Иванов записали крутую песню в современном русском народном стиле
А во всем виноват … Александр Ревва! Именно для него был написан этот трек (авторы – Сергей Харин и Кирилл Даревский). Но дозвониться, достучаться, докричаться до специалиста в области прикольных песен, дабы показать ему трек, не удалось. Как не пытались. Тогда трек решили исполнить тоже любители поюморить в музыке – группа «Балаган Лимитед».

Начали запись с припева. И уже собирались поработать над куплетом, как неожиданно большой друг коллектива, певец и актер – Даниил Иванов, услышавший песню, обращается с просьбой: хочу спеть с вами. Ну, хочет – не откажешь же. Записали дуэт.

Волей случая песня попадает в плейер молодой певицы из Нижнего Новгорода Наталии Ивановой, (кстати, мамы пятерых детей!), которая неожиданно для всех просит ее в свой репертуар. Ну как отказать многодетной маме!

Группа «Балаган Лимитед», Наталия Иванова и Даниил Иванов записали крутую песню в современном русском народном стиле


И появляется еще один дуэт: Наталия Иванова и «Балаган Лимитед». И тут у всех возникает вопрос, а дальше-то что? Какую версию продвигать на радио, на TV? Иванова или Ивановой? С одной стороны, мальчики должны уступать девочкам, но с другой – кто первым встал, того и тапочки. И чтобы борьба за трек не закончилась плачевно, этот самый трек поделили. На троих! Первый куплет поет Даниил, второй – Наталия, а припев - «Балаган Лимитед».

И вышел он на радость всем в трех версиях: как трио, и как два дуэта! Самое смешное в этой истории, что Наталия Иванова и Даниил Иванов до сих пор так и не познакомились друг с другом!

Группа «Балаган Лимитед», Наталия Иванова и Даниил Иванов записали крутую песню в современном русском народном стиле


Их трудовые графики все никак не соприкоснутся! А трек, благодаря радиостанциям, уже полетел по городам и весям. И в окружение артистов, его исполнивших, особенно среди детей, на различные замечания можно услышать фразу: «Ну не придумывай!» Трек можно послушать чуть ниже:


← «Свои песни пою с закрытыми глазами»: САМЕДЛИ о карьере и планах Дана Борисова приехала на премьеру мультфильма без дочки Полины →

Ключевые слова: Балаган Лимитед, Наталия Иванова, Даниил Иванов

Количество просмотров: 3 796
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Loading...
Похожие новости
Светлана Иванова впервые сообщила пол второго ребенка
Дмитрий Певцов – День рождения
Группа w
Балаган Лимитед
Самое популярное за неделю
Loading...
Загрузка...

Супруга Алека Болдуина вновь потеряла ребенка В семье 61-летнего голливудского актера Алека Болдуина случилась новая трагедия.
В Москве прошла премьера мультфильма "Стражи Арктики": звёздные гости с детьми (фото) 10 ноября 2019 года в столичном кинотеатре "Пионер" совместно с кинокомпанией ВОЛЬГА и Благотворительным фондом "Дом с маяком" состоялась российская премьера анимационной ленты «Стражи Арктики».
Почему русские лечатся в Корее? Лечение в Корее каждый год становится популярнее, ведь это более бюджетная, но ничуть не менее качественная альтернатива лечению в США и Европе. Правительство страны направило все свои силы на развитие качественного медицинского туризма.
Дана Борисова приехала на премьеру мультфильма без дочки Полины 43-летняя ведущая Дана Борисова посетила светское мероприятие. Дана пришла на премьеру детского мультфильма "Стражи Арктики".
Группа «Балаган Лимитед», Наталия Иванова и Даниил Иванов записали крутую песню в современном русском народном стиле Недавно на всех Интернет-ресурсах появился новый необычный трек «Не придумывай», который записали сразу три исполнителя: группа «Балаган Лимитед», певица Наталия Иванова и певец Даниил Иванов. Казалось бы, рядовое, по нынешним меркам, событие. Однако стоит рассказать о том, как вообще эти три исполнителя нашли друг друга!
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.