Супруга Михаэля Шумахера впервые поведала о состоянии знаменитого гонщика

Супруга звезды Коринна Шумахер все шесть лет с момента трагедии тщательно оберегала мужа от вмешательства СМИ и отказывалась от любых комментариев по поводу его текущего состояния здоровья. Журналистам и поклонникам приходилось довольствоваться лишь случайно попавшей в СМИ информацией. На первый за несколько лет официальный комментарий Коринну буквально вынудил бывший менеджер Шумахера Вилли Вебер - в последнее время он часто заявлял, что женщина не допускает его к Михаэлю, чтобы скрыть его истинное положение.В своём заявлении Коринна уверила всех, что её супруг получает лучший уход и делается абсолютно всё возможное, чтобы ему помочь. Также он призналась, что такая строгая конфиденциальность - желание самого Михаэля, которому она беспрекословно следует: "Для меня он сделал бы то же самое. Я всегда буду помнить, кому я должна быть благодарна" - говорит женщина. Напомним, что пара воспитывает дочь и сына, который также связал свою жизнь с гонками.