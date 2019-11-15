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Супруга Михаэля Шумахера впервые поведала о состоянии знаменитого гонщика

15.11.19 / 21:41
После несчастного случая на горнолыжном курорте легендарный автогонщик Михаэль Шумахер долгое время находился в коме.

Супруга Михаэля Шумахера впервые поведала о состоянии знаменитого гонщика
Супруга звезды Коринна Шумахер все шесть лет с момента трагедии тщательно оберегала мужа от вмешательства СМИ и отказывалась от любых комментариев по поводу его текущего состояния здоровья. Журналистам и поклонникам приходилось довольствоваться лишь случайно попавшей в СМИ информацией. На первый за несколько лет официальный комментарий Коринну буквально вынудил бывший менеджер Шумахера Вилли Вебер - в последнее время он часто заявлял, что женщина не допускает его к Михаэлю, чтобы скрыть его истинное положение.

Супруга Михаэля Шумахера впервые поведала о состоянии знаменитого гонщика


В своём заявлении Коринна уверила всех, что её супруг получает лучший уход и делается абсолютно всё возможное, чтобы ему помочь. Также он призналась, что такая строгая конфиденциальность - желание самого Михаэля, которому она беспрекословно следует: "Для меня он сделал бы то же самое. Я всегда буду помнить, кому я должна быть благодарна" - говорит женщина. Напомним, что пара воспитывает дочь и сына, который также связал свою жизнь с гонками.

Супруга Михаэля Шумахера впервые поведала о состоянии знаменитого гонщика

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Ключевые слова: Михаэль Шумахер

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Автор: Katarina

Автор фото: news.com.au, foxsport.com.au, instagram.com

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