Киркоров, Кудрявцева, Клявер, Воробей и др. звёзды о грядущем "Детском Евровидении 2019" в интервью Ella Original

Мероприятие проходило в ресторане "Кому ЖИТЬ ХОРОШО".В этом году на конкурсе "Детское Евровидение 2019" Россию представит дуэт - 9-летняя Татьяна Меженцева и 13-летний Денберел Ооржак.Ребята исполнят песню под названием «Время для нас», участие в написании которой принимала Татьяна совместно с авторами и мастерами Академии Игоря Крутого.В этот вечер ребят приехали поддержать:Анжелика АгурбашБорис ГрачевскийДенис КляверЕлена ВоробейИгорь КрутойЛера КудрявцеваМарина Кравецпродюсер Тимур ВайнштейнФилипп Киркоров был щедр на комментарии и почти на полчаса занял внимание всех журналистов и фотографов.Филипп попытался вспомнить таблицу умножения (не совсем успешно) и признался, что не хотел бы для своих детей карьеры артистов: "Если только они сами этого не захотят", - отметил Киркоров.Разговор Филиппа Киркорова с Ella Original получился не только длительным, но и невероятно интересным.Победительница "Детского Евровидения 2017" Полина БогусевичЮлия СавичеваЮля МихальчикМероприятие получилось невероятно душевным и добрым, все гости и звёзды желали юным артистам удачи. Присоединяемся к ним и будем болеть за наших ребят!