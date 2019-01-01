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Киркоров, Кудрявцева, Клявер, Воробей и др. звёзды о грядущем "Детском Евровидении 2019" в интервью Ella Original

Вчера, 00:48
Вчера, 14 ноября 2019, звёзды российского шоу-бизнеса собрались на официальном российском pre-party международного конкурса "Детское Евровидение-2019", куда была приглашена журналист Ella Original @ella_original_.

Киркоров, Кудрявцева, Клявер, Воробей и др. звёзды о грядущем "Детском Евровидении 2019" в интервью Ella Original
Мероприятие проходило в ресторане "Кому ЖИТЬ ХОРОШО".

Киркоров, Кудрявцева, Клявер, Воробей и др. звёзды о грядущем "Детском Евровидении 2019" в интервью Ella Original


В этом году на конкурсе "Детское Евровидение 2019" Россию представит дуэт - 9-летняя Татьяна Меженцева и 13-летний Денберел Ооржак.

Киркоров, Кудрявцева, Клявер, Воробей и др. звёзды о грядущем "Детском Евровидении 2019" в интервью Ella Original


Ребята исполнят песню под названием «Время для нас», участие в написании которой принимала Татьяна совместно с авторами и мастерами Академии Игоря Крутого.



В этот вечер ребят приехали поддержать:

Анжелика Агурбаш

Киркоров, Кудрявцева, Клявер, Воробей и др. звёзды о грядущем "Детском Евровидении 2019" в интервью Ella Original


Киркоров, Кудрявцева, Клявер, Воробей и др. звёзды о грядущем "Детском Евровидении 2019" в интервью Ella Original


Борис Грачевский

Киркоров, Кудрявцева, Клявер, Воробей и др. звёзды о грядущем "Детском Евровидении 2019" в интервью Ella Original


Денис Клявер

Киркоров, Кудрявцева, Клявер, Воробей и др. звёзды о грядущем "Детском Евровидении 2019" в интервью Ella Original


Елена Воробей

Киркоров, Кудрявцева, Клявер, Воробей и др. звёзды о грядущем "Детском Евровидении 2019" в интервью Ella Original


Киркоров, Кудрявцева, Клявер, Воробей и др. звёзды о грядущем "Детском Евровидении 2019" в интервью Ella Original


Игорь Крутой

Киркоров, Кудрявцева, Клявер, Воробей и др. звёзды о грядущем "Детском Евровидении 2019" в интервью Ella Original


Киркоров, Кудрявцева, Клявер, Воробей и др. звёзды о грядущем "Детском Евровидении 2019" в интервью Ella Original


Лера Кудрявцева

Киркоров, Кудрявцева, Клявер, Воробей и др. звёзды о грядущем "Детском Евровидении 2019" в интервью Ella Original


Киркоров, Кудрявцева, Клявер, Воробей и др. звёзды о грядущем "Детском Евровидении 2019" в интервью Ella Original


Марина Кравец

Киркоров, Кудрявцева, Клявер, Воробей и др. звёзды о грядущем "Детском Евровидении 2019" в интервью Ella Original


продюсер Тимур Вайнштейн

Киркоров, Кудрявцева, Клявер, Воробей и др. звёзды о грядущем "Детском Евровидении 2019" в интервью Ella Original


Филипп Киркоров был щедр на комментарии и почти на полчаса занял внимание всех журналистов и фотографов.

Киркоров, Кудрявцева, Клявер, Воробей и др. звёзды о грядущем "Детском Евровидении 2019" в интервью Ella Original


Киркоров, Кудрявцева, Клявер, Воробей и др. звёзды о грядущем "Детском Евровидении 2019" в интервью Ella Original


Киркоров, Кудрявцева, Клявер, Воробей и др. звёзды о грядущем "Детском Евровидении 2019" в интервью Ella Original


Филипп попытался вспомнить таблицу умножения (не совсем успешно) и признался, что не хотел бы для своих детей карьеры артистов: "Если только они сами этого не захотят", - отметил Киркоров.

Киркоров, Кудрявцева, Клявер, Воробей и др. звёзды о грядущем "Детском Евровидении 2019" в интервью Ella Original


Киркоров, Кудрявцева, Клявер, Воробей и др. звёзды о грядущем "Детском Евровидении 2019" в интервью Ella Original


Разговор Филиппа Киркорова с Ella Original получился не только длительным, но и невероятно интересным.

Киркоров, Кудрявцева, Клявер, Воробей и др. звёзды о грядущем "Детском Евровидении 2019" в интервью Ella Original


Победительница "Детского Евровидения 2017" Полина Богусевич

Киркоров, Кудрявцева, Клявер, Воробей и др. звёзды о грядущем "Детском Евровидении 2019" в интервью Ella Original


Юлия Савичева

Киркоров, Кудрявцева, Клявер, Воробей и др. звёзды о грядущем "Детском Евровидении 2019" в интервью Ella Original


Юля Михальчик

Киркоров, Кудрявцева, Клявер, Воробей и др. звёзды о грядущем "Детском Евровидении 2019" в интервью Ella Original


Мероприятие получилось невероятно душевным и добрым, все гости и звёзды желали юным артистам удачи. Присоединяемся к ним и будем болеть за наших ребят!

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Ключевые слова: Ella Original

Количество просмотров: 3 211
Автор: Mysha

Автор фото: Мария Цапалова

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