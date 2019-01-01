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Ольга Бузова показала редкое фото в компании Марии Погребняк

Вчера, 10:04
В то время, когда Ольга Бузова была замужем за Дмитрием Тарасовым, пара часто отдыхала в компании супругов Павла и Марии Погребняк.

Ольга Бузова показала редкое фото в компании Марии Погребняк
В Инстаграм то и дело появлялись фото, на которых Ольга и Маша где-то в тёплых странах поедают морепродукты, запивая холодненьким шампанским.

Ольга Бузова показала редкое фото в компании Марии Погребняк


Ольга Бузова показала редкое фото в компании Марии Погребняк


Ольга Бузова показала редкое фото в компании Марии Погребняк


Ольга Бузова показала редкое фото в компании Марии Погребняк


Ольга Бузова показала редкое фото в компании Марии Погребняк


Ольга Бузова показала редкое фото в компании Марии Погребняк


Ольга Бузова показала редкое фото в компании Марии Погребняк


Годы шли, а женская дружба Марии и Ольги не угасла даже после громкого развода ведущей "Дом-2" с футболистом.

Вчера, когда у Марии был день рождения, многодетной маме исполнился 31 год, Ольга разместила у себя на странице тёплые пожелания и архивный снимок в компании Марии.

Ольга Бузова показала редкое фото в компании Марии Погребняк


"8 лет знаю тебя, и ни разу не усомнилась в твоей душевной красоте, доброте, верности и искренности. Все, кто лично знают эту девочку, подтвердят, что это самый добрый человечек. Преданная подруга, верная жена, заботливая мама, внимательная дочь! Это все о тебе, моя душа @mariapoga_. Просто будь счастлива. Я тебя люблю. С днём рождения".

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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 2 483
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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