Ольга Бузова показала редкое фото в компании Марии Погребняк

В Инстаграм то и дело появлялись фото, на которых Ольга и Маша где-то в тёплых странах поедают морепродукты, запивая холодненьким шампанским.Годы шли, а женская дружба Марии и Ольги не угасла даже после громкого развода ведущей "Дом-2" с футболистом.Вчера, когда у Марии был день рождения, многодетной маме исполнился 31 год, Ольга разместила у себя на странице тёплые пожелания и архивный снимок в компании Марии."8 лет знаю тебя, и ни разу не усомнилась в твоей душевной красоте, доброте, верности и искренности. Все, кто лично знают эту девочку, подтвердят, что это самый добрый человечек. Преданная подруга, верная жена, заботливая мама, внимательная дочь! Это все о тебе, моя душа @mariapoga_. Просто будь счастлива. Я тебя люблю. С днём рождения".