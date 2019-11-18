Вершина эпатажа: Мадонна показала поклонникам, как пьёт собственную мочу

На нём звезда принимает ледяную ванну, чтобы снять напряжение с мышц, а затем и вовсе выпивает, по её словам, чашку собственной мочи. Вода с кубиками льда является довольно неоднозначным методом в борьбе с усталостью мышц: в первую очередь, из-за риска застудить почки и получить общее переохлаждение организма. А эффективность приёма мочи, или уринотерапии, вызывает ещё большие споры в медицинской среде - большинство современных врачей не одобряет такой метод лечения и оздоровления организма.
Однако многие подписчики Мадонны склоняются к тому, что эти кадры - просто новый пиар, а в чашке, на самом деле, мог быть обычный травяной чай.