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Вершина эпатажа: Мадонна показала поклонникам, как пьёт собственную мочу

Сегодня, 02:50
Очередная скандальная выходка певицы Мадонны поставила в ступор даже её фанатов.

Вершина эпатажа: Мадонна показала поклонникам, как пьёт собственную мочу
Чего только не видели поклонники 61-летней поп-королевы за годы её творчества, но сейчас Мадонна явно превзошла сама себя. В полном соответствии со своим новым образом Madame X, певица продолжает удивлять и шокировать публику, и всегда загадка, что она придумает в очередной раз. После одного из концертов тура, посвященного альбому "Madame X", на её личной страничке появился необычный ролик.

Вершина эпатажа: Мадонна показала поклонникам, как пьёт собственную мочу


На нём звезда принимает ледяную ванну, чтобы снять напряжение с мышц, а затем и вовсе выпивает, по её словам, чашку собственной мочи. Вода с кубиками льда является довольно неоднозначным методом в борьбе с усталостью мышц: в первую очередь, из-за риска застудить почки и получить общее переохлаждение организма. А эффективность приёма мочи, или уринотерапии, вызывает ещё большие споры в медицинской среде - большинство современных врачей не одобряет такой метод лечения и оздоровления организма.

Вершина эпатажа: Мадонна показала поклонникам, как пьёт собственную мочу


Вершина эпатажа: Мадонна показала поклонникам, как пьёт собственную мочу


Однако многие подписчики Мадонны склоняются к тому, что эти кадры - просто новый пиар, а в чашке, на самом деле, мог быть обычный травяной чай.

Вершина эпатажа: Мадонна показала поклонникам, как пьёт собственную мочу

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Ключевые слова: Мадонна

Количество просмотров: 4 758
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com, meaww.com

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