Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Журналист Ella Original пообщалась с гостями премьеры фильма «Троица»

Вчера, 11:23
24 октября 2019 года в московском театре «Гоголь-центр» состоялась премьера мелодрамы «Троица».

Журналист Ella Original пообщалась с гостями премьеры фильма «Троица»
Светский журналист Ella Original @ella_original_ пообщалась с гостями премьеры, а также взяла интервью у главной звезды этого вечера Ян Гэ. Стоит отметить, что Ян Гэ не только сыграла главную роль, но и стала сценаристом и режиссером картины.

Журналист Ella Original пообщалась с гостями премьеры фильма «Троица»


Фильм рассказывает о непростых отношениях в мультикультурном любовном треугольнике молодых людей, об их отношении к вере, семье и чувствам. Впервые фильм был показан на 30-м Кинотавре и теперь вышел в широкий прокат.

Чуть ниже видео-репортаж, сделанный в день премьеры:



Первым зрителям картину представила съемочная группа: режиссер и исполнительница главной роли Ян Гэ, выбравшая специально для этого случая красочный наряд от бренда Paola Ray, а также актеры Андрей Курганов, Георгий Бликштейн, Один Байрон, продюсеры Екатерина Кононенко, Алексей Лушин, Ольга Леснова, Рубен Адамян, сценарист Грета Шушчевичуте и другие.

Посмотреть одну из самых красивых картин года пришли друзья и коллеги Ян Гэ: Эвелина Хромченко, Анна Цуканова-Котт, Ингрид Олеринская, Борис Акопов, Кристина Шаповалова, Анатолий Руденко, Ирина Рахманова и другие.

← Алёна Шишкова и Анастасия Решетова впервые снялись в совместной фотосе... 55-летний Киану Ривз впервые женится: тайное обручение с избранницей →

Ключевые слова: Ella Original

Количество просмотров: 1 352
Автор: Mysha

Автор фото: скриншот

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Loading...
Похожие новости
Журналист Ella Original отправилась со звёздами на просмотр комедии «Девушки бывают разные»
Киркоров, Кудрявцева, Клявер, Воробей и др. звёзды о грядущем "Детском Евровидении 2019" в интервью Ella Original
На премьере "Стражи Арктики" Ella Original узнала, как звёзды проводят время со своими детьми
Кирилл Плетнев планирует снять картину с Ольгой Бузовой в главной роли
Самое популярное за неделю
Loading...
Загрузка...

55-летний Киану Ривз впервые женится: тайное обручение с избранницей Актер Киану Ривз, похоже, собрался покончить со своей холостяцкой жизнью - вот-вот состоится его свадьба с Александрой Грант.
Журналист Ella Original пообщалась с гостями премьеры фильма «Троица» 24 октября 2019 года в московском театре «Гоголь-центр» состоялась премьера мелодрамы «Троица».
Алёна Шишкова и Анастасия Решетова впервые снялись в совместной фотосессии В Интернете снимков, на которых Алёна Шишкова и Анастасия Решетова позируют вместе крайне мало.
Яна Рудковская выбрала безумное платье для похода на бал Tatler Вчера состоялся ежегодный Бал Дебютанток Tatler, где присутствовала и Яна Рудковская с сыном Сашей.
Дмитрий Шепелев некрасиво нахамил Лере Кудрявцевой В целом, Лера Кудрявцева и Дмитрий Шепелев уже несколько месяцев сохраняли нейтралитет.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.