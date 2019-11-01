Журналист Ella Original пообщалась с гостями премьеры фильма «Троица»

Фильм рассказывает о непростых отношениях в мультикультурном любовном треугольнике молодых людей, об их отношении к вере, семье и чувствам. Впервые фильм был показан на 30-м Кинотавре и теперь вышел в широкий прокат.
Чуть ниже видео-репортаж, сделанный в день премьеры:
Первым зрителям картину представила съемочная группа: режиссер и исполнительница главной роли Ян Гэ, выбравшая специально для этого случая красочный наряд от бренда Paola Ray, а также актеры Андрей Курганов, Георгий Бликштейн, Один Байрон, продюсеры Екатерина Кононенко, Алексей Лушин, Ольга Леснова, Рубен Адамян, сценарист Грета Шушчевичуте и другие.
Посмотреть одну из самых красивых картин года пришли друзья и коллеги Ян Гэ: Эвелина Хромченко, Анна Цуканова-Котт, Ингрид Олеринская, Борис Акопов, Кристина Шаповалова, Анатолий Руденко, Ирина Рахманова и другие.