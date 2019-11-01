Журналист Ella Original впервые рассказала о детстве и образовании

Беременная Анастасия Костенко не боится интенсивного загара

Несмотря на то, что многим беременным "солнечные ванны" противопоказаны, модель Анастасия Костенко не только не избегает прямых лучей, но и поливает себя маслом для более интенсивного и быстрого загара.