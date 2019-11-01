Журналист Ella Original впервые рассказала о детстве и образовании

Ella успевает совмещать журналистскую деятельность, походы на мероприятия и ведение личного бизнеса с занятиями танцами, спортом и не забывает о путешествиях, которые наполняют жизнь яркими впечатлениями. О детстве, образовании и секретах успешной жизни Ella рассказала в небольшом интервью нашему изданию.
Детство
"В детстве я видела себя в двух амплуа, а именно: профессиональный спортсмен и школьный учитель. Я могла бы работать в этих направлениях после окончания своей карьеры в спорте. На желание добиться спортивных регалий повлияло раннее увлечение балетом, цирковой студией и художественной гимнастикой, на занятия в эти секции меня привели родители.
Из-за любви к спорту, все свое время я посвящала ему. Учителя в школе поощряли это, и поэтому проблем с учёбой не возникало. Моё личное отношение к учёбе было выборочным. Если предмет мне нравился, я с удовольствием и отличием его осваивала, если же что-то было неинтересно, я не концентрировала на нем внимание.
Будучи очень активным ребёнком, все детство я провела на сцене. С 6 лет выступала на всех мероприятиях. Порой бывало по 5-7 выступлений в день, как сольных, так и групповых номеров. Такое насыщенное детство, безусловно, повлияло на мою личность. Стремление побеждать, целеустремлённость и дисциплина позволили мне с возрастом достигать успехов в карьере и достижении жизненных целей".
Юность
"После окончания школы передо мной встал выбор профессии, и уже на тот момент мне хотелось быть управленцем. Так, я получила свое первое высшее – «Менеджмент и управление». В данном направлении я добилась хороших результатов, после чего поступила на второе высшее и окончила «Факультет журналистики» в МГУ имени М.В. Ломоносова".
Карьера. Первые шаги в работе
"Желание стать журналистом пришло после осознания того, к чему именно меня тянет. Ещё в детстве я представляла себя ведущим на радио и без устали обзванивала эфиры «Русского радио» в рубрику «Стол заказов», где с огромным энтузиазмом участвовала в конкурсах, передавала всем привет и заказывала песни. Так я чувствовала себя частью этой индустрии и представителем медиа пространства. Поддержка близких и родных, а также подтверждение ими моих возможных успехов в журналистике укрепили это желание.
Переломным моментом стало то, что по работе в своём агентстве праздников «Lucky Agentcy», я так или иначе сталкивалась и работала с прессой. Смотря на их работу изнутри, я поняла, что это моё. После того как я, всё-таки, нашла свое призвание, мне стало понятно, о чем говорят, когда имеют в виду совмещение работы и увлечения, это прекрасное чувство, когда ты загораешься все больше с каждым днем и получаешь удовлетворение от решенных задач, которые ставишь перед собой.
О себе
Я очень активный человек, сидеть на месте – это не про меня. С головой ухожу в спорт, которым занимаюсь каждый день. Путешествую по значимым для меня местам. Общаюсь с людьми, которые заряжают меня энергией победы и помогают мне не сворачивать с поставленного курса. Довольно часто отдыхаю, потому что расслабляться и восстанавливаться для меня, - это часть прогресса. Чтобы покорять горизонты, необходимо всегда поддерживать максимум сил.
На протяжении всей жизни, у меня была всего одна мечта, - стать лучшей версией себя, на осуществление которой я трачу все силы и ресурсы. И пока я вижу результат моих стараний и продвижения к ней, огонь в моих глазах пылает все ярче.
Посмотреть видеорепортажи Ella Original с многочисленных мероприятий можно тут...