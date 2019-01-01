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Стало известно, как Мария Кожевникова отметила 35-летие

Сегодня, 12:18
Свой день рождения Мария Кожевникова отмечала еще 14 ноября.

Стало известно, как Мария Кожевникова отметила 35-летие
Поздравить Марию с 35-летием приехали многие звезды: легендарные хоккеисты Алексей Касатонов и Вячеслав Фетисов с супругой Ладленой, певицы Зара и Елена Темникова, актёры Виталий Гогунский и Вячеслав Манучаров, актриса Анна Пескова, светская львица Лаура Джугелия и многие другие.

Праздник получился очень душевным и зажигательным: пели, танцевали под песни группы IOWA и «ORLOV BAND», вспомнили и спели практически все любимые хиты и даже советские песни из детства.

Стало известно, как Мария Кожевникова отметила 35-летие


«Изначально планировала отметить день рождения в кругу самых близких за домашним столом, но, когда желающих поздравить оказалось уже более 70 чел. решили все-таки праздновать в ресторане. За два дня организовали очень красивый праздник! Для торжества выбрали караоке-зал в банкетном комплексе, так как этот день хотелось провести весело и с музыкой!», — делится Мария.

Стало известно, как Мария Кожевникова отметила 35-летие

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Ключевые слова: Мария Кожевникова

Количество просмотров: 1 079
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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