Стало известно, как Мария Кожевникова отметила 35-летие

Праздник получился очень душевным и зажигательным: пели, танцевали под песни группы IOWA и «ORLOV BAND», вспомнили и спели практически все любимые хиты и даже советские песни из детства.
«Изначально планировала отметить день рождения в кругу самых близких за домашним столом, но, когда желающих поздравить оказалось уже более 70 чел. решили все-таки праздновать в ресторане. За два дня организовали очень красивый праздник! Для торжества выбрали караоке-зал в банкетном комплексе, так как этот день хотелось провести весело и с музыкой!», — делится Мария.