Стало известно, как Мария Кожевникова отметила 35-летие

Поздравить Марию с 35-летием приехали многие звезды: легендарные хоккеисты Алексей Касатонов и Вячеслав Фетисов с супругой Ладленой, певицы Зара и Елена Темникова, актёры Виталий Гогунский и Вячеслав Манучаров, актриса Анна Пескова, светская львица Лаура Джугелия и многие другие.Праздник получился очень душевным и зажигательным: пели, танцевали под песни группы IOWA и «ORLOV BAND», вспомнили и спели практически все любимые хиты и даже советские песни из детства.«Изначально планировала отметить день рождения в кругу самых близких за домашним столом, но, когда желающих поздравить оказалось уже более 70 чел. решили все-таки праздновать в ресторане. За два дня организовали очень красивый праздник! Для торжества выбрали караоке-зал в банкетном комплексе, так как этот день хотелось провести весело и с музыкой!», — делится Мария.