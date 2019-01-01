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Алана О. назвала истинную причину перерыва в творчестве

Вчера, 16:57
Алана О. известна, как певица с невероятно трогательными песнями, внезапно решившая приостановить свою карьеру .

Алана О. назвала истинную причину перерыва в творчестве
Алана О. известна, как певица с невероятно трогательными песнями, внезапно решившая приостановить свою карьеру .

И вот сейчас она вернулась, строит грандиозные планы, пишет новые песни и готовит проникновенные клипы. Естественно, что журналистам было интересно узнать, что привело ее к точке отсчета, и что ждет впереди.

Алана О. назвала истинную причину перерыва в творчестве


До сентября этого года твоя сценическая жизнь была приостановлена. Расскажи, почему ты взяла перерыв, что он тебе дал и с какими мыслями ты вернулась?

Я пытлива. Как и у любого развивающегося артиста мысли о новом, лучшем и интересном – это постоянный мыслительный процесс. Перерывы необходимы, когда понимаешь, что застоялся, остановился. Нужно иногда постараться увидеть себя со стороны, чтобы перейти на новый уровень.

Ты возобновила карьеру с песней «Позади» в сентябре этого года. Давно ли ты решила это сделать и как именно продумала своё возвращение?

Всё происходит интуитивно, чётко продуманной стратегии нет, есть команда, опыт, навыки и виденье, сейчас мы решили вернуться, и постараемся сделать это как можно красивее.

Теперь ты ворвалась снова в мир шоу-бизнеса. Какие у тебя планы на ближайшее время в сценической жизни?

Пока я только на пороге, между тем что было и тем, чтобы ворваться. Планы грандиозные, много крутого материала, на мой скромный взгляд, песни, которые должны быть услышаны как можно более широкой аудиторией.

Вернёмся с твоему прошлому. Твой клип «-30» имел большую популярность. Расскажи про съёмки, которые были на острове Русский.

Я думаю, это не столь масштабный проект, который можно и хотелось бы обрисовать в красках, но помню, что было очень холодно, настолько что квадрокоптер который делал аэросъемку, замёрз и разбился.

В 2015 году ты участвовала в номинации от OOPS! Как тебе работа с Полиной Гагариной и другими певицами, которые стали тогда твоими соперницами?

До сих пор считаю, что победила именно я. А если по-честному, это забавный экспириенс, было приятно находится в числе номинантов рядом с такими именами.

Алана О. назвала истинную причину перерыва в творчестве

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Ключевые слова: Алана О.

Количество просмотров: 1 508
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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