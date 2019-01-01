Алана О. назвала истинную причину перерыва в творчестве

Алана О. известна, как певица с невероятно трогательными песнями, внезапно решившая приостановить свою карьеру .И вот сейчас она вернулась, строит грандиозные планы, пишет новые песни и готовит проникновенные клипы. Естественно, что журналистам было интересно узнать, что привело ее к точке отсчета, и что ждет впереди.