Алана О. назвала истинную причину перерыва в творчестве

И вот сейчас она вернулась, строит грандиозные планы, пишет новые песни и готовит проникновенные клипы. Естественно, что журналистам было интересно узнать, что привело ее к точке отсчета, и что ждет впереди.
До сентября этого года твоя сценическая жизнь была приостановлена. Расскажи, почему ты взяла перерыв, что он тебе дал и с какими мыслями ты вернулась?
Я пытлива. Как и у любого развивающегося артиста мысли о новом, лучшем и интересном – это постоянный мыслительный процесс. Перерывы необходимы, когда понимаешь, что застоялся, остановился. Нужно иногда постараться увидеть себя со стороны, чтобы перейти на новый уровень.
Ты возобновила карьеру с песней «Позади» в сентябре этого года. Давно ли ты решила это сделать и как именно продумала своё возвращение?
Всё происходит интуитивно, чётко продуманной стратегии нет, есть команда, опыт, навыки и виденье, сейчас мы решили вернуться, и постараемся сделать это как можно красивее.
Теперь ты ворвалась снова в мир шоу-бизнеса. Какие у тебя планы на ближайшее время в сценической жизни?
Пока я только на пороге, между тем что было и тем, чтобы ворваться. Планы грандиозные, много крутого материала, на мой скромный взгляд, песни, которые должны быть услышаны как можно более широкой аудиторией.
Вернёмся с твоему прошлому. Твой клип «-30» имел большую популярность. Расскажи про съёмки, которые были на острове Русский.
Я думаю, это не столь масштабный проект, который можно и хотелось бы обрисовать в красках, но помню, что было очень холодно, настолько что квадрокоптер который делал аэросъемку, замёрз и разбился.
В 2015 году ты участвовала в номинации от OOPS! Как тебе работа с Полиной Гагариной и другими певицами, которые стали тогда твоими соперницами?
До сих пор считаю, что победила именно я. А если по-честному, это забавный экспириенс, было приятно находится в числе номинантов рядом с такими именами.