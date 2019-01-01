Дэя: «Пришло время воплощать мечту в жизнь»

Сцена — главная мечта артистки с самого детства. Врожденный талант, постоянное оттачивание вокального мастерства помогли артистке сформировать собственный уникальный стиль и раскрыть всю многогранность голоса.
За плечами у Дэи успешная работа с лидером знаменитой шведской группы «Secret Service» — Тимом Нореллом. По словам фронтмена и композитора, он восхитился красотой тембра и широтой вокального диапазона голоса певицы.
Каким было Ваше детство? Чем интересовались? О чем мечтали? Какие яркие воспоминания из детства можете выделить?
— Я росла в благополучной семье, но вместе с тем, как ребенку, мне было сложно — хотелось гулять, развлекаться во дворе с друзьями, в то время как родители уже с самого детства готовили меня к будущей специальности. Мне казалось, что это отнимает большую часть моего жизненного пространства. Помимо школы я занималась фигурным катанием, посещала кружки рисования, ходила в музыкальную школу, постоянно занималась вокалом дома. Сейчас я понимаю, что это принесло огромные плоды.
С чего началось Ваше увлечение музыкой? Что вдохновляло писать строчки, записывать музыку? Или же Вы просто занимались вокалом?
— С детства мечтала о сцене, обожала музыку, с удовольствием играла на детских музыкальных инструментах. Кроме того, родители заметили, что я очень точно повторяла голоса персонажей из мультиков. Так, им пришла интересная идея — если я смогу удачно повторять вокальные приемы, улавливая их на слух, то, возможно, из меня может получиться хорошая певица. А дальше, с восьми лет, я пошла в музыкальную школу. Уже с одиннадцати — начала заниматься академическим вокалом, а в пятнадцать перешла на эстрадное пение. Параллельно, все эти годы, отец обучал меня вокальным приемам — в качестве примеров приводились довольно сложные композиции разных выдающихся исполнителей. После всей этой «школы» — учеба в институте на факультете эстрадно-джазового вокала, стала для меня «легкой прогулкой». Затем, пришло время воплощать мечту в жизнь, и мы, совместно с отцом, стали сочинять уже собственные песни.
Что Вас больше всего увлекает в творческом процессе? Как рождаются идеи для создания новых песен? Когда Вы планируете порадовать свою аудиторию свежим релизом?
— В творческом процессе меня увлекает спонтанность, внезапное озарение. Новая песня всегда результат сильных эмоций, переживаний, фантазий. Для того, чтобы написать песню, которая затронет души миллионов людей, нужно настроиться на определенную волну — писать не от разума, а от души. В начале декабря мы готовим к выпуску клип на песню «С Новым Годом!», которая очень полюбилась моим слушателям в прошлом году и продержалась на первых позициях в топ-чартах несколько недель. Уже в начале следующего года готовим целый букет из новых песен, в том числе и еще одну композицию в соавторстве с Тимом Нореллом (прим. лидер легендарной шведской группы «Secret Service»).