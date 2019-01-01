Дэя: «Пришло время воплощать мечту в жизнь»

Певица Дэя — талантливая и амбициозная, молодая и перспективная исполнительница популярных песен.Сцена — главная мечта артистки с самого детства. Врожденный талант, постоянное оттачивание вокального мастерства помогли артистке сформировать собственный уникальный стиль и раскрыть всю многогранность голоса.За плечами у Дэи успешная работа с лидером знаменитой шведской группы «Secret Service» — Тимом Нореллом. По словам фронтмена и композитора, он восхитился красотой тембра и широтой вокального диапазона голоса певицы.