Рэпер T-killah сделал крупное пожертвование в благотворительный фонд

Так вот, по сценарию программы Александр Тарасов, больше известный, как T-killah должен был написать гадкий комментарий под фото одного из звездных пользователей инстаграм. Рэперу досталась Анастасия Решетова, а написать он должен был следующее: «Красава! Всегда тебя поддержу! Если ты сядешь на бутылку, готов из нее допить!».Прикинув, чем ему все это грозит Тарасов заявил, что «это жестко, у нее там фото с ребенком» и отказался.В наказание за отказ ему полагалось перевести 30000 рублей человеку из его телефонной книги со словами: «Если сходишь за меня к венерологу — скину еще столько же».В ответ на это T-killah предложил сделать доброе дело и вместо 30 000 рублей перевести 100 000 и не своему знакомому, а в благотворительный фонд «Детские сердца».Так что, все закончилось, как нельзя лучше – и детям помог и с Тимати не поругался.