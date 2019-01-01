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Рэпер T-killah сделал крупное пожертвование в благотворительный фонд

Вчера, 19:27
Не так давно на YouTube-канале «Чикен Карри» вышел новый выпуск нашумевшего шоу «Comment Out», где героями выпуска стали T-killah Айза Анохина.

Рэпер T-killah сделал крупное пожертвование в благотворительный фонд
Так вот, по сценарию программы Александр Тарасов, больше известный, как T-killah должен был написать гадкий комментарий под фото одного из звездных пользователей инстаграм. Рэперу досталась Анастасия Решетова, а написать он должен был следующее: «Красава! Всегда тебя поддержу! Если ты сядешь на бутылку, готов из нее допить!».

Прикинув, чем ему все это грозит Тарасов заявил, что «это жестко, у нее там фото с ребенком» и отказался.

В наказание за отказ ему полагалось перевести 30000 рублей человеку из его телефонной книги со словами: «Если сходишь за меня к венерологу — скину еще столько же».

Рэпер T-killah сделал крупное пожертвование в благотворительный фонд


В ответ на это T-killah предложил сделать доброе дело и вместо 30 000 рублей перевести 100 000 и не своему знакомому, а в благотворительный фонд «Детские сердца».

Так что, все закончилось, как нельзя лучше – и детям помог и с Тимати не поругался.

Рэпер T-killah сделал крупное пожертвование в благотворительный фонд

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Ключевые слова: T-killah

Количество просмотров: 1 651
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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