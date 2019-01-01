Валерия получила от поклонников конфеты, картины и грузовик цветов

Успех был оглушительный и по окончании выступления люди шли к сцене с конфетами, тортами, картинами и различными сувенирами. Но главное — это почти целый грузовик цветов.
По словам гостей вечера, концерт получился по-настоящему живым, душевным и совершенно уникальным, а Валерии удалось приковать все внимание зрителей благодаря живому искреннему исполнению.
Ну, а уже в следующем году, 1 марта, певица представит эту концертную программу в Москве в Доме Музыки.
Примечательно, что ни на одном из этого цикла концертов не будет вести телевизионная съемка, поскольку Валерия уверена, что по-настоящему атмосферу происходящего можно прочувствовать только находясь в зале.