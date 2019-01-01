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Валерия получила от поклонников конфеты, картины и грузовик цветов

Вчера, 19:43
Не так давно Валерия представила в Санкт-Петербурге свою эксклюзивную музыкальную программу, которая была создана специально для любителей акустического звучания.

Валерия получила от поклонников конфеты, картины и грузовик цветов
Кроме новых песен артистки на концерте прозвучали всеми любимые хиты, которые обрели иное звучание благодаря совершенно новым акустическим аранжировкам.

Успех был оглушительный и по окончании выступления люди шли к сцене с конфетами, тортами, картинами и различными сувенирами. Но главное — это почти целый грузовик цветов.

По словам гостей вечера, концерт получился по-настоящему живым, душевным и совершенно уникальным, а Валерии удалось приковать все внимание зрителей благодаря живому искреннему исполнению.

Валерия получила от поклонников конфеты, картины и грузовик цветов


Ну, а уже в следующем году, 1 марта, певица представит эту концертную программу в Москве в Доме Музыки.

Примечательно, что ни на одном из этого цикла концертов не будет вести телевизионная съемка, поскольку Валерия уверена, что по-настоящему атмосферу происходящего можно прочувствовать только находясь в зале.

Валерия получила от поклонников конфеты, картины и грузовик цветов

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Ключевые слова: Валерия

Количество просмотров: 1 131
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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