Родные Анастасии Заворотнюк прокомментировали сообщения о её смерти

После шокирующего сообщения о раке мозга, диагностированного у звезды, в СМИ то и дело появляются всё новые догадки о состоянии здоровья актрисы. Семья Анастасии накануне опровергла очередной слух: "Эту переписку прислала одна наша знакомая журналистка, желающая нам добра и искренне переживающая, правду ли говорят. Так вот, это все за гранью этики, здравого смысла и человечности. Да, люди так не поступают. Так могут поступать только существа низшего звена. Если кому-то вдруг очень скучно жить без "жареных фактов", тогда, может быть, просто стоит заняться своими близкими, побеспокоиться об их здоровье и благополучии?" - говорится в официальном сообщении."И главное - нет, это неправда! Всех неравнодушных снова благодарим за ваши молитвы и добрые слова! P.S. Мы передадим этот скрин в клинику, на которую ссылается "осведомленный источник". Очень желаем выяснить, кто из персонала является автором этой мерзости. У клиники прекрасная репутация, и вряд ли кому-то нечистоплотному позволят безнаказанно ее пятнать. Всем добра!!!".Следом родным Заворотнюк пришлось опровергать ещё одну "сенсацию"."А в этом случае издания ссылаются на якобы "друга семьи". Хочется вспомнить известную поговорку, что с такими друзьями не нужны враги. Только это не наш случай, потому что реальные, а не придуманные прессой друзья, у нас самые надежные и лучшие. Мы хотим пожелать всем, чтобы у каждого из вас в жизни был человек, который будет с вами и в радостные моменты, которых у Насти и Петра было уже много и будет еще больше, и в непростые времена, которые нужно пережить вместе. Настоящая любовь существует, мы свидетели!".