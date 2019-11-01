Максим Inkoff - о творчестве, карьере, опыте, грядущих планах и лейбле Valeon

Inkoff – талантливый белорусский музыкант и МС, творчество которого пугающими темпами приобретает интерес у слушателей.Так песни «Сон» и «Запей водой» занимают первое место в ТОП 100 песен Promo DJ. Драйв, харизма, авторская музыка Максима Inkoff и оригинальные идеи, творческий потенциал, эрудированность и подкованность в организационных вопросах идеолога проекта Валеры Valeon порождают уникальный продукт от имени Inkoff под лейблом Valeon.Тандем певца и продюсера не только выпускает музыку, но и демонстрирует неподражаемый стиль, представленный образом исполнителя (тщательно подобранный реквизит, проработка мелких деталей). Визуализация и стилизованные шоу с воплощением необычайных хореографических идей являются неотъемлемой фишкой на концертах музыканта. У исполнителя даже есть свой логотип. О том, какие «предельные основания» заложены в такой скрупулёзный процесс от записи новых треков до взаимодействия с аудиторией, и кто ему в этом помогает, Максим Inkoff поделился с нашей редакцией.