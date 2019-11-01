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Максим Inkoff - о творчестве, карьере, опыте, грядущих планах и лейбле Valeon

Сегодня, 10:52
Inkoff – талантливый белорусский музыкант и МС, творчество которого пугающими темпами приобретает интерес у слушателей.

Максим Inkoff - о творчестве, карьере, опыте, грядущих планах и лейбле Valeon

Inkoff – талантливый белорусский музыкант и МС, творчество которого пугающими темпами приобретает интерес у слушателей.

Так песни «Сон» и «Запей водой» занимают первое место в ТОП 100 песен Promo DJ. Драйв, харизма, авторская музыка Максима Inkoff и оригинальные идеи, творческий потенциал, эрудированность и подкованность в организационных вопросах идеолога проекта Валеры Valeon порождают уникальный продукт от имени Inkoff под лейблом Valeon.

Максим Inkoff - о творчестве, карьере, опыте, грядущих планах и лейбле Valeon


Тандем певца и продюсера не только выпускает музыку, но и демонстрирует неподражаемый стиль, представленный образом исполнителя (тщательно подобранный реквизит, проработка мелких деталей). Визуализация и стилизованные шоу с воплощением необычайных хореографических идей являются неотъемлемой фишкой на концертах музыканта. У исполнителя даже есть свой логотип. О том, какие «предельные основания» заложены в такой скрупулёзный процесс от записи новых треков до взаимодействия с аудиторией, и кто ему в этом помогает, Максим Inkoff поделился с нашей редакцией.

Что для вас творчество и какое место ему вы отводите в жизни?

Творчество для меня - это всё, вся моя жизнь. Я стараюсь постоянно созидать, уделяю этому очень много времени. В моём случае творчество стоит на одной, самой высшей в иерархии моих ценностей, ступени с семьёй. Оно может охватить меня внезапно и вырвать из повседневности: бывает, что моя рука не успевает записывать всё то, о чём поёт душа, песни буквально рождаются у меня в голове. Впрочем, моё творчество подвластно принципам космического единства: противоположное притягивается. Всё, что мне не удаётся выразить, помогает донести до слушателя мой товарищ и по совместительству продюсер группы, её идеолог и вдохновитель Валера Valeon, основатель одноименного музыкального лейбла. Этой очень разносторонний креативный человек, одаренный талантом. С годами он не перестаёт удивлять меня своими запасами нескончаемой энергии. Именно он растит виноград, который в итоге доходит до зрителя в высушенном виде: изюминки нашей группы – его заслуга. Кроме того, он является автором нескольких отдельных песен. Мы – тандем! Именно в стенах Valeon Music рождаются все наши детища, а сам Валера Valeon принимает в этом идейное участие.

Какой смысл вы заложен в ваше название «INKOFF”?

Это производная от моей фамилии.

Вы интересуетесь музыкой с детства. А были ли в вашей жизни переломные моменты, когда вы пытались найти себя в чем-то другом?

Переломных моментов было очень много, часто посещали мысли: «это в последний раз», «это в последний раз!». Потом все топчешь, бомбишь! Думаешь, что снова не получилось! Но в итоге именно это даёт результат, ты достигаешь поставленной цели. В юношеском возрасте я хотел связать свою жизнь со спортом. Драки! Тайский бокс. Но в итоге я сделал иной выбор.

Максим Inkoff - о творчестве, карьере, опыте, грядущих планах и лейбле Valeon

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Ключевые слова: Максим Inkoff

Количество просмотров: 1 053
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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