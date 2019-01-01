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Карина Кросс стала моделью столичного модного показа

Сегодня, 12:30
Певица впервые прошлась по подиуму, продемонстрировав новую коллекцию одежды Беллы Потемкиной.

Карина Кросс стала моделью столичного модного показа
Певица впервые прошлась по подиуму, продемонстрировав новую коллекцию одежды Беллы Потемкиной.

Не так давно в столичном Soho Rooms прошел модный показ Беллы Потемкиной. На мероприятии собрался весь бомонд ценителей высокой моды. Не обошлось и без новых лиц — известная блогер Карина Кросс впервые приняла участие в показе и по праву стала настоящей звездой вечера.

— Для меня это первый опыт — выступление в качестве модели. Я испытала неизгладимые впечатления — было просто потрясающе! Конечно, обошлось не без волнения, но это были незабываемые ощущения! —поделилась Карина.

Карина Кросс стала моделью столичного модного показа


Сама модельер Белла Потемкина была в восторге от дебюта Карины.

— Карина очень женственна, очень красива, и я думаю, что ей очень идут платья, и сегодня мы это обязательно докажем.

Карина Кросс стала моделью столичного модного показа


Карина Кросс — популярная блогер, актриса и талантливая певица. Ее страница в Instagram насчитывает более 5,3 миллиона подписчиков, а посты и видео собирают невероятное количество просмотров в сети.

Карина Кросс стала моделью столичного модного показа

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Ключевые слова: Карина Кокс, Белла Потемкина

Количество просмотров: 1 196
Автор: Lili

Автор фото: пресс-служба

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