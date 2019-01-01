Карина Кросс стала моделью столичного модного показа

Певица впервые прошлась по подиуму, продемонстрировав новую коллекцию одежды Беллы Потемкиной.Не так давно в столичном Soho Rooms прошел модный показ Беллы Потемкиной. На мероприятии собрался весь бомонд ценителей высокой моды. Не обошлось и без новых лиц — известная блогер Карина Кросс впервые приняла участие в показе и по праву стала настоящей звездой вечера.— Для меня это первый опыт — выступление в качестве модели. Я испытала неизгладимые впечатления — было просто потрясающе! Конечно, обошлось не без волнения, но это были незабываемые ощущения! —поделилась Карина.Сама модельер Белла Потемкина была в восторге от дебюта Карины.— Карина очень женственна, очень красива, и я думаю, что ей очень идут платья, и сегодня мы это обязательно докажем.Карина Кросс — популярная блогер, актриса и талантливая певица. Ее страница в Instagram насчитывает более 5,3 миллиона подписчиков, а посты и видео собирают невероятное количество просмотров в сети.