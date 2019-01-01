Певица исполнила всеми любимые хиты из своего репертуара и по отзывам гостей живое звучание и необычный тембр её голоса сделали этот вечер незабываемым.
Елена Князева дала в Москве сольный концерт
Сегодня, 14:11
Выступление Елены Князевой проходило в уютной дружеской атмосфере одного из московских ресторанов.
В зале не было посторонних, а сама Елена позволяла себе оригинальные музыкальные импровизации.
Певица исполнила всеми любимые хиты из своего репертуара и по отзывам гостей живое звучание и необычный тембр её голоса сделали этот вечер незабываемым.
Певица исполнила всеми любимые хиты из своего репертуара и по отзывам гостей живое звучание и необычный тембр её голоса сделали этот вечер незабываемым.
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Ключевые слова: Елена Князева
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Количество просмотров: 793
Автор: LiliПерейти в галерею
Автор фото: Пресс-служба
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Автор фото: Пресс-служба
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