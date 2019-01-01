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Елена Князева дала в Москве сольный концерт

Сегодня, 14:11
Выступление Елены Князевой проходило в уютной дружеской атмосфере одного из московских ресторанов.

Елена Князева дала в Москве сольный концерт
В зале не было посторонних, а сама Елена позволяла себе оригинальные музыкальные импровизации.

Елена Князева дала в Москве сольный концерт


Певица исполнила всеми любимые хиты из своего репертуара и по отзывам гостей живое звучание и необычный тембр её голоса сделали этот вечер незабываемым.

Елена Князева дала в Москве сольный концерт


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Ключевые слова: Елена Князева

Количество просмотров: 793
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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