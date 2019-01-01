Это далеко не первый успех девочки. В столь юном возрасте София Берг ведет очень активную творческую деятельность. Она успевает быть ведущей телепрограмм и записывать песни. Кроме того, её уже хорошо знают по клипам на песни «Не малышка», «Мама», «Братик мой родной», а теперь еще и «Я буду».
София Берг продолжает с успехом покорять российскую эстраду
Сегодня, 15:48
Недавно юная София Берг выступила на дне рождении телеканала МУЗ ТВ в Государственном Кремлевском Дворце.
Вместе с рэпером Джиганом она исполнила свою новую композицию «Я буду», не оставив в зале никого равнодушным.
Это далеко не первый успех девочки. В столь юном возрасте София Берг ведет очень активную творческую деятельность. Она успевает быть ведущей телепрограмм и записывать песни. Кроме того, её уже хорошо знают по клипам на песни «Не малышка», «Мама», «Братик мой родной», а теперь еще и «Я буду».
Это далеко не первый успех девочки. В столь юном возрасте София Берг ведет очень активную творческую деятельность. Она успевает быть ведущей телепрограмм и записывать песни. Кроме того, её уже хорошо знают по клипам на песни «Не малышка», «Мама», «Братик мой родной», а теперь еще и «Я буду».
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Ключевые слова: София Берг, Джиган
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Количество просмотров: 676
Автор: LiliПерейти в галерею
Автор фото: Пресс-служба
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Автор фото: Пресс-служба
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