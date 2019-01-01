Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

София Берг продолжает с успехом покорять российскую эстраду

Сегодня, 15:48
Недавно юная София Берг выступила на дне рождении телеканала МУЗ ТВ в Государственном Кремлевском Дворце.

София Берг продолжает с успехом покорять российскую эстраду
Вместе с рэпером Джиганом она исполнила свою новую композицию «Я буду», не оставив в зале никого равнодушным.

София Берг продолжает с успехом покорять российскую эстраду


Это далеко не первый успех девочки. В столь юном возрасте София Берг ведет очень активную творческую деятельность. Она успевает быть ведущей телепрограмм и записывать песни. Кроме того, её уже хорошо знают по клипам на песни «Не малышка», «Мама», «Братик мой родной», а теперь еще и «Я буду».


← Елена Князева дала в Москве сольный концерт Горячие девчонки из группы Combat Cars растопили лёд →

Ключевые слова: София Берг, Джиган

Количество просмотров: 676
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Loading...
Похожие новости
София Берг рассказала о себе, знакомстве с Джиганом и планах на будущее
София Вергара вновь станет мамой
София Никитчук Мисс Россия 2015
Лоя
Самое популярное за неделю
Loading...
Загрузка...

Горячие девчонки из группы Combat Cars растопили лёд Девушек из Combat Cars называют русскими Spice Girls, поскольку они одновременно хороши, как в танце, так и в вокале.
София Берг продолжает с успехом покорять российскую эстраду Недавно юная София Берг выступила на дне рождении телеканала МУЗ ТВ в Государственном Кремлевском Дворце.
Елена Князева дала в Москве сольный концерт Выступление Елены Князевой проходило в уютной дружеской атмосфере одного из московских ресторанов.
Карина Кросс стала моделью столичного модного показа Певица впервые прошлась по подиуму, продемонстрировав новую коллекцию одежды Беллы Потемкиной.
Максим Inkoff - о творчестве, карьере, опыте, грядущих планах и лейбле Valeon Inkoff – талантливый белорусский музыкант и МС, творчество которого пугающими темпами приобретает интерес у слушателей.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.