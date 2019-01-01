София Берг продолжает с успехом покорять российскую эстраду

Вместе с рэпером Джиганом она исполнила свою новую композицию «Я буду», не оставив в зале никого равнодушным.Это далеко не первый успех девочки. В столь юном возрасте София Берг ведет очень активную творческую деятельность. Она успевает быть ведущей телепрограмм и записывать песни. Кроме того, её уже хорошо знают по клипам на песни «Не малышка», «Мама», «Братик мой родной», а теперь еще и «Я буду».