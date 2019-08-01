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Мария Миронова впервые появилась на публике после рождения второго ребенка

Сегодня, 02:50
Актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз в минувшем сентябре.

Мария Миронова впервые появилась на публике после рождения второго ребенка
46-летняя звезда довольно быстро вернула себе былую форму. Поклонники пришли в восторг, увидев свежие фото Мироновой с красной дорожки открытия IV Недели российского кино в Лондоне. Фильмом открытия фестиваля стала мировая премьера ленты Клима Шипенко "Холоп", где Мария сыграла одну из главных ролей.

Мария Миронова впервые появилась на публике после рождения второго ребенка


Мария Миронова впервые появилась на публике после рождения второго ребенка


Мария Миронова впервые появилась на публике после рождения второго ребенка


Перед публикой и фотографами актриса предстала в легком полупрозрачном платье с цветочным принтом.

Мария Миронова впервые появилась на публике после рождения второго ребенка


Показы фильмов в Лондоне, Эдинбурге, Кембридже и Оксфорде будут проходить до 1 декабря 2019 года. Свои новые картины лично представят актеры Александр Петров, Александр Кузнецов, Равшана Куркова, Дмитрий Дюжев, Алена Михайлова, режиссеры Алексей Учитель, Юрий Быков, Михаил Идов, Александр Лунгин, Григорий Добрыгин, Мария Агранович, Александр Золотухин, продюсер Эдуард Пичугин и другие российские кинематографисты.

Мария Миронова впервые появилась на публике после рождения второго ребенка

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Ключевые слова: Мария Миронова

Количество просмотров: 4 069
Автор: Katarina

Автор фото: Russian Film Week, Сергей Петражицкий, Ольга Котелевская

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