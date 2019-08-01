Мария Миронова впервые появилась на публике после рождения второго ребенка

Перед публикой и фотографами актриса предстала в легком полупрозрачном платье с цветочным принтом.
Показы фильмов в Лондоне, Эдинбурге, Кембридже и Оксфорде будут проходить до 1 декабря 2019 года. Свои новые картины лично представят актеры Александр Петров, Александр Кузнецов, Равшана Куркова, Дмитрий Дюжев, Алена Михайлова, режиссеры Алексей Учитель, Юрий Быков, Михаил Идов, Александр Лунгин, Григорий Добрыгин, Мария Агранович, Александр Золотухин, продюсер Эдуард Пичугин и другие российские кинематографисты.