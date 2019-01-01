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Камиль Ларин пришел на «Добрую Ёлку» за подарками для детей

Вчера, 16:37
Фонд «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой совместно с магазином игрушек Hamleys сейчас проводит благотворительную акцию «Добрая Ёлка», которую уже поддержали многие известные артисты.

Камиль Ларин пришел на «Добрую Ёлку» за подарками для детей
Главная цель акции – подарить Новый год тем, кто в этом больше всех нуждается –детям, которые встретят этот праздник в больнице. Дедом морозом может стать каждый. Для этого достаточно приехать в любой из столичных магазинов Hamleys, подойти к «Доброй Ёлке», снять с нее открытку с новогодними пожеланиями. Добрые эльфы (сотрудники магазина) помогут вам найти необходимую игрушку и доставить ее адресату под бой курантов.

Камиль Ларин пришел на «Добрую Ёлку» за подарками для детей


Среди первых, кто откликнулся на акцию стал творческий коллектив «Квартет И». На «Доброй Ёлке» артистов представлял Камиль Ларин, который и выбрал подарки от имени всех участников квартета.
- Я дитя советского времени. Поэтому, подарков в современном понимании этого слова у нас тогда не было. И мне очень хотелось настоящие коньки, хоккейные. Потому что я занимался в детстве хоккеем, но у меня никогда не было настоящих коньков — таких, знаете, с язычками, еще их называли канадскими. И вот недавно мне такие подарили, и теперь я с ними больше не расстаюсь. … А если серьезно — сейчас восполняю то, чего не было у самого в детстве. Считаю, что все подарки нужно ценить и беречь. Вне зависимости от их стоимости. Важно чтобы и современные дети это понимали, - поделился своими мыслями Камиль.

Камиль Ларин пришел на «Добрую Ёлку» за подарками для детей


А еще к акции уже присоединились многие другие российские звезды. Среди них известные актеры и музыканты: Виталий Абдулов, Жанна Эппле, Андрей Ковалев, Арсений Бородин, Манижа, Катя Лель.

Камиль Ларин пришел на «Добрую Ёлку» за подарками для детей

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Ключевые слова: Фонд «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой, Добрая Ёлка, Камиль Ларин, Квартет И

Количество просмотров: 1 482
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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