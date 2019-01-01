Камиль Ларин пришел на «Добрую Ёлку» за подарками для детей

Главная цель акции – подарить Новый год тем, кто в этом больше всех нуждается –детям, которые встретят этот праздник в больнице. Дедом морозом может стать каждый. Для этого достаточно приехать в любой из столичных магазинов Hamleys, подойти к «Доброй Ёлке», снять с нее открытку с новогодними пожеланиями. Добрые эльфы (сотрудники магазина) помогут вам найти необходимую игрушку и доставить ее адресату под бой курантов.Среди первых, кто откликнулся на акцию стал творческий коллектив «Квартет И». На «Доброй Ёлке» артистов представлял Камиль Ларин, который и выбрал подарки от имени всех участников квартета.- Я дитя советского времени. Поэтому, подарков в современном понимании этого слова у нас тогда не было. И мне очень хотелось настоящие коньки, хоккейные. Потому что я занимался в детстве хоккеем, но у меня никогда не было настоящих коньков — таких, знаете, с язычками, еще их называли канадскими. И вот недавно мне такие подарили, и теперь я с ними больше не расстаюсь. … А если серьезно — сейчас восполняю то, чего не было у самого в детстве. Считаю, что все подарки нужно ценить и беречь. Вне зависимости от их стоимости. Важно чтобы и современные дети это понимали, - поделился своими мыслями Камиль.А еще к акции уже присоединились многие другие российские звезды. Среди них известные актеры и музыканты: Виталий Абдулов, Жанна Эппле, Андрей Ковалев, Арсений Бородин, Манижа, Катя Лель.