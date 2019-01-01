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Впервые за несколько лет: Андрей Кончаловский рассказал о состоянии дочери

Сегодня, 03:27
Режиссер Андрей Кончаловский рассказал о своей дочери Марии в эфире программы "Познер".

Впервые за несколько лет: Андрей Кончаловский рассказал о состоянии дочери
Страшная автоавария, в результате которой юная дочь Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой получила серьезную черепно-мозговую травму и впала в кому, произошла в 2013 году. Сведений о состоянии здоровья Марии всё это время поступало крайне мало. Известно лишь то, что из комы она вышла в 2015 году, и родители смогли перевезти её из Франции, где и случилась авария, в Россию для дальнейшей реабилитации.

Впервые за несколько лет: Андрей Кончаловский рассказал о состоянии дочери


На днях режиссер стал гостем программы "Познер" и в ходе разговора с Владимиром Познером впервые за продолжительное время поведал о здоровье дочери: "У Виктора Франкла главная философия: иметь силу - найти цель. Потому что жизнь без цели бесцельна. Моя цель, чтобы она выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима". В этом году Марии исполнилось 20 лет.

Впервые за несколько лет: Андрей Кончаловский рассказал о состоянии дочери


Впервые за несколько лет: Андрей Кончаловский рассказал о состоянии дочери

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Ключевые слова: Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая

Количество просмотров: 455
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com

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