Впервые за несколько лет: Андрей Кончаловский рассказал о состоянии дочери

Страшная автоавария, в результате которой юная дочь Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой получила серьезную черепно-мозговую травму и впала в кому, произошла в 2013 году. Сведений о состоянии здоровья Марии всё это время поступало крайне мало. Известно лишь то, что из комы она вышла в 2015 году, и родители смогли перевезти её из Франции, где и случилась авария, в Россию для дальнейшей реабилитации.На днях режиссер стал гостем программы "Познер" и в ходе разговора с Владимиром Познером впервые за продолжительное время поведал о здоровье дочери: "У Виктора Франкла главная философия: иметь силу - найти цель. Потому что жизнь без цели бесцельна. Моя цель, чтобы она выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима". В этом году Марии исполнилось 20 лет.