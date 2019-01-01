Группа IOWA представила душераздирающий клип "Маяки"

За несколько дней видео набрало более 1 млн просмотров и массу восторженных отзывов. В том числе людей тронули слова Риты Дакоты, которая сравнила это видео с легендарными клипами современности."Иногда человеку нужно спеть сотню «простых песен» про «маршрутки», чтобы за ней пошли миллионы, которым в один прекрасный день можно будет спеть «Маяки», и они БУДУТ УСЛЫШАНЫ.Это моя подруга Катя @katya_iowa и одна из самых величайших песен, которые создавались в русской популярной музыке, на мой скромный взгляд. Там же где-то «Сансара» Басты. Там ещё несколько песен, всего несколько...Сила творчества именно в том, что можно за три минуты заставить человека ПОЧУВСТВОВАТЬ все то, чего он не смог ПОНЯТЬ даже после десятков часов изучение статей, просмотра социальных роликов и прочтения доступных тематических материалов. Это именно та причина, по которой и я буду петь свои Цунами Нежность Мантра и новую песню «Тело», которая выйдет на альбоме. Если музыка раскрывает сердца, то пусть она иногда заливает туда и любовь. А как «расширять аудиторию», чтобы потом петь ей такое, это уже совсем про другие работы, однако в вечности останутся именно эти".Кстати, сама Катя рассказала, что в данный момент принимает участие в совместном проекте с Максимом Виторганом. Детали работы держатся в секрете:Клип группы IOWA - "Маяки":