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Группа IOWA представила душераздирающий клип "Маяки"

Сегодня, 13:36
22 ноября 2019 года на Youtube канале группы IOWA был презентован клип "Маяки".

Группа IOWA представила душераздирающий клип "Маяки"
За несколько дней видео набрало более 1 млн просмотров и массу восторженных отзывов. В том числе людей тронули слова Риты Дакоты, которая сравнила это видео с легендарными клипами современности.

Группа IOWA представила душераздирающий клип "Маяки"


"Иногда человеку нужно спеть сотню «простых песен» про «маршрутки», чтобы за ней пошли миллионы, которым в один прекрасный день можно будет спеть «Маяки», и они БУДУТ УСЛЫШАНЫ.
Это моя подруга Катя @katya_iowa и одна из самых величайших песен, которые создавались в русской популярной музыке, на мой скромный взгляд. Там же где-то «Сансара» Басты. Там ещё несколько песен, всего несколько...
Сила творчества именно в том, что можно за три минуты заставить человека ПОЧУВСТВОВАТЬ все то, чего он не смог ПОНЯТЬ даже после десятков часов изучение статей, просмотра социальных роликов и прочтения доступных тематических материалов. Это именно та причина, по которой и я буду петь свои Цунами Нежность Мантра и новую песню «Тело», которая выйдет на альбоме. Если музыка раскрывает сердца, то пусть она иногда заливает туда и любовь. А как «расширять аудиторию», чтобы потом петь ей такое, это уже совсем про другие работы, однако в вечности останутся именно эти".

Кстати, сама Катя рассказала, что в данный момент принимает участие в совместном проекте с Максимом Виторганом. Детали работы держатся в секрете:

Группа IOWA представила душераздирающий клип "Маяки"


Клип группы IOWA - "Маяки":


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Ключевые слова: IOWA

Количество просмотров: 1 976
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com/katya_iowa

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