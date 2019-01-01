Джиган и Bahh Tee представили крутой трек "Кислород"





Рэпер Джиган решил записать трек с музыкантом Bahh Tee. Новинка получила название "Кислород" и была презентована в Сети сегодня вчера.

Предлагаем послушать этот трек. Он получился довольно танцевальным и даже романтичным.



Джиган feat. Bahh Tee - Кислород







Текст песни Джиган feat. Bahh Tee - Кислород



Наша самая яркая жизнь,

Мы проживем вместе ее до конца.

Крепче держись ты мой ангел,

Ведь где то на небе связанны наши сердца.



Мы высоко в облаках нас уже не достать,

Пусть с завистью смотрят нам в след.

Ведь они говорили что мы не на долго,

А мы уже десять лет.



Спасибо за каждый день, каждую улыбку.

Ты в моей жизни свет, кто я без тебя.

Без тебя я не кто, без тебя меня просто нет.

Иди ко мне ближе, эта ночь для нас.

Я схожу с ума, только ты и я.

Люблю когда ты на мне дышишь, сгораешь дотла.



Я тебя вдыхаю глубоко, и меня куда то унесло.

Я тебя вдыхаю глубоко, и меня куда то унесло.

Ты как кислород, плавный мой полет.

Мысли улетают прочь, крыльями за горизонт.

Ты как кислород, самый дикий сорт.

Вместе прожигаем ночь, чувства забывают сон.



Мы с тобою одни, облетим этот мир не боясь высоты.

От земли до луны, расстояния чувств не изменить.

Мы на верном пути, нам остался всего один шаг до мечты.

Ты мой главный мотив, и из мелодий от вечной любви.



Я тебя вдыхаю глубоко, и меня куда то унесло.

Я тебя вдыхаю глубоко, и меня куда то унесло.

Ты как кислород, плавный мой полет.

Мысли улетают прочь, крыльями за горизонт.

Ты мой кислород, самый дикий сорт.

Вместе прожигаем ночь, чувства забывают сон.



Моя муза, мой мир перевернулся.

И тебя любить не кто не сможет, помешать мне.

Моя муза, мой мир перевернулся.

Без тебя родная, я не знаю как дышать.



Ведь ты как кислород, плавный мой полет.

Мысли улетают прочь, крыльями за горизонт.

Ты как кислород, самый дикий сорт.

Вместе прожигаем ночь, чувства забывают сон.



Ты как кислород, плавный мой полет.

Мысли улетают прочь, крыльями за горизонт.

Ты мой кислород, самый дикий сорт.

Вместе прожигаем ночь, чувства забывают сон.







Автор фото: instagram.com/iamgeegun



Поделись с друзьями: Автор: Mysha Автор фото: instagram.com/iamgeegunПоделись с друзьями:

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