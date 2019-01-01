Предлагаем послушать этот трек. Он получился довольно танцевальным и даже романтичным.
Джиган feat. Bahh Tee - Кислород
Текст песни Джиган feat. Bahh Tee - Кислород
Наша самая яркая жизнь,
Мы проживем вместе ее до конца.
Крепче держись ты мой ангел,
Ведь где то на небе связанны наши сердца.
Мы высоко в облаках нас уже не достать,
Пусть с завистью смотрят нам в след.
Ведь они говорили что мы не на долго,
А мы уже десять лет.
Спасибо за каждый день, каждую улыбку.
Ты в моей жизни свет, кто я без тебя.
Без тебя я не кто, без тебя меня просто нет.
Иди ко мне ближе, эта ночь для нас.
Я схожу с ума, только ты и я.
Люблю когда ты на мне дышишь, сгораешь дотла.
Я тебя вдыхаю глубоко, и меня куда то унесло.
Я тебя вдыхаю глубоко, и меня куда то унесло.
Ты как кислород, плавный мой полет.
Мысли улетают прочь, крыльями за горизонт.
Ты как кислород, самый дикий сорт.
Вместе прожигаем ночь, чувства забывают сон.
Мы с тобою одни, облетим этот мир не боясь высоты.
От земли до луны, расстояния чувств не изменить.
Мы на верном пути, нам остался всего один шаг до мечты.
Ты мой главный мотив, и из мелодий от вечной любви.
Я тебя вдыхаю глубоко, и меня куда то унесло.
Я тебя вдыхаю глубоко, и меня куда то унесло.
Ты как кислород, плавный мой полет.
Мысли улетают прочь, крыльями за горизонт.
Ты мой кислород, самый дикий сорт.
Вместе прожигаем ночь, чувства забывают сон.
Моя муза, мой мир перевернулся.
И тебя любить не кто не сможет, помешать мне.
Моя муза, мой мир перевернулся.
Без тебя родная, я не знаю как дышать.
Ведь ты как кислород, плавный мой полет.
Мысли улетают прочь, крыльями за горизонт.
Ты как кислород, самый дикий сорт.
Вместе прожигаем ночь, чувства забывают сон.
Ты как кислород, плавный мой полет.
Мысли улетают прочь, крыльями за горизонт.
Ты мой кислород, самый дикий сорт.
Вместе прожигаем ночь, чувства забывают сон.
Джиган и Bahh Tee представили крутой трек "Кислород"
Сегодня, 17:01
Рэпер Джиган решил записать трек с музыкантом Bahh Tee. Новинка получила название "Кислород" и была презентована в Сети сегодня вчера.
← Группа IOWA представила душераздирающий клип "Маяки" Певица Рита Дакота показала фото топлесс →
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com/iamgeegun
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram.com/iamgeegun
Поделись с друзьями:
Loading...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Loading...
Загрузка...
Популярную певицу и блогера Алину Ботановну арестовали за одиночный пикет Выходя с плакатом на Красную площадь блогер и певица Алина Ботановна даже не предполагала, что все может закончиться для неё плачевно.
Даша Шейк из группы RASA рассекретила новый трек "Алые, алые" Красотка Даша Шейк из группы RASA опубликовала на странице Инстаграм новый трек "Алые, алые".
Новый трек Джигана стал признанием в любви своей беременной жене Оксана Самойлова всегда говорила, что мечтает о большой семье и сейчас Джиган, в трепетном ожидании появления еще одного малыша, выпустил лирический трек «Кислород».
Марго Овсянникова сыграла в постельной сцене для клипа "Ты для меня всё" Певица Марго Овсянникова 25 ноября 2019 года презентовала новое видео на песню "Ты для меня всё".
Loading...