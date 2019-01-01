Алёна Водонаева обозвала Ксению Бородину коротконогой и с ямами на лице

Напомним, Ксюша сказала много неприятных слов в адрес бывшем участницы проекта "Дом-2". Водонаева "в долгу не осталась" и ответила Бородиной:"Ну что, мне сказали что из войска коротконогих снова кто-то ополчился против меня? Придётся посмотреть. Только вот не понимаю куда засунуть этот просмотр между моими делами и 5 сезоном «Игры престолов», который я заканчиваю не отрываясь и мне жаль свободное время тратить на кого-то кроме Ланестеров, Старков и Драконов. Но, раз вы взорвали мне Директ с вопросом «ты видела?» придётся найти время.Понимаю конечно что не ждать мне высокопарных речей и увлекательных диалогов, как в сериале и надо настоится вынести довольно скромные умозаключения и поверхностные изречения сказанные сиплым, некрасивым голосом, но я попробую это сделать. Попробую до конца этой недели.А вообще говорят, если долго сидеть на бревне и не развиваться,глупеешь и злой становишься.И с кожей лица что-то не то начинает происходит. Ямы какие-то, рытвины ... Тоже от злости наверное.Эх, девчата. Надо быть добрее, любименькие. Ну короче, как посмотрю фильм про королеву Дубровки, так в свой телеграмм канал ответ напишу. Если это будет хоть немного интересно".Посмотреть полную версию интервью Ксении Бородиной журналисту Алёне Блин можно чуть ниже: