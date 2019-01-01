Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Алёна Водонаева обозвала Ксению Бородину коротконогой и с ямами на лице

Сегодня, 17:08
Такие комментарии у Алёны Водонаевой появились в Инстаграм после просмотра эксклюзивного интервью Ксении Бородиной.

Алёна Водонаева обозвала Ксению Бородину коротконогой и с ямами на лице
Напомним, Ксюша сказала много неприятных слов в адрес бывшем участницы проекта "Дом-2". Водонаева "в долгу не осталась" и ответила Бородиной:

Алёна Водонаева обозвала Ксению Бородину коротконогой и с ямами на лице


"Ну что, мне сказали что из войска коротконогих снова кто-то ополчился против меня? Придётся посмотреть. Только вот не понимаю куда засунуть этот просмотр между моими делами и 5 сезоном «Игры престолов», который я заканчиваю не отрываясь и мне жаль свободное время тратить на кого-то кроме Ланестеров, Старков и Драконов. Но, раз вы взорвали мне Директ с вопросом «ты видела?» придётся найти время.

Понимаю конечно что не ждать мне высокопарных речей и увлекательных диалогов, как в сериале и надо настоится вынести довольно скромные умозаключения и поверхностные изречения сказанные сиплым, некрасивым голосом, но я попробую это сделать. Попробую до конца этой недели.

А вообще говорят, если долго сидеть на бревне и не развиваться,глупеешь и злой становишься.
И с кожей лица что-то не то начинает происходит. Ямы какие-то, рытвины ... Тоже от злости наверное.
Эх, девчата. Надо быть добрее, любименькие. Ну короче, как посмотрю фильм про королеву Дубровки, так в свой телеграмм канал ответ напишу. Если это будет хоть немного интересно".

Посмотреть полную версию интервью Ксении Бородиной журналисту Алёне Блин можно чуть ниже:


← Певица Рита Дакота показала фото топлесс Светлана Лобода дала возможность скачать свой новый трек "Мира мало" →

Ключевые слова: Алена Водонаева

Количество просмотров: 1 118
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com/alenavodonaeva

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Loading...
Похожие новости
Алена Водонаева приняла решение начать колоть себе инъекции
Алена Водонаева ответила завистникам, показав себя без грамма косметики
Алена Водонаева готовится к медовому месяцу
Алена Водонаева ответила на слухи о своем интересном положении
Самое популярное за неделю
Loading...
Загрузка...

Популярную певицу и блогера Алину Ботановну арестовали за одиночный пикет Выходя с плакатом на Красную площадь блогер и певица Алина Ботановна даже не предполагала, что все может закончиться для неё плачевно.
Даша Шейк из группы RASA рассекретила новый трек "Алые, алые" Красотка Даша Шейк из группы RASA опубликовала на странице Инстаграм новый трек "Алые, алые".
Новый трек Джигана стал признанием в любви своей беременной жене Оксана Самойлова всегда говорила, что мечтает о большой семье и сейчас Джиган, в трепетном ожидании появления еще одного малыша, выпустил лирический трек «Кислород».
Марго Овсянникова сыграла в постельной сцене для клипа "Ты для меня всё" Певица Марго Овсянникова 25 ноября 2019 года презентовала новое видео на песню "Ты для меня всё".
Светлана Лобода дала возможность скачать свой новый трек "Мира мало" Несколько часов назад в Сети появилась музыкальная новинка Светланы Лободы под названием "Мира мало".
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.