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Светлана Лобода дала возможность скачать свой новый трек "Мира мало"

Сегодня, 17:24
Несколько часов назад в Сети появилась музыкальная новинка Светланы Лободы под названием "Мира мало".

Светлана Лобода дала возможность скачать свой новый трек "Мира мало"
Трек можно полностью скачать на странице Инстаграм Светланы. Давайте послушаем эту песню:

Светлана Лобода - "Мира мало"



Текст песни Светлана Лобода - "Мира мало"

Один и тот же сон один и тот же бит
И я уже иду по краю ты снова тратишь мой
Доверия лимит и от себя не отпускаешь.

И я не сдержу у-у-ураган и ты обещания свои
Как всегда и я не сдержу у-у-ураган
И ты не забудешь тех ночей никогда.

Ой, мама, ой что ж я наделала?
Он не земной а я все летала
Ой, мама, ой я вовсе не смелая
Душу свою не тому отдавала.
Ой, мама, ой что ж я наделала?
Он не земной а я все летала
Ой, мама, ой я больше не смелая
Мне без него теперь мира мало.

Ты хочешь взять тайм аут
Я выдыхаю дым
Мы продолжаем портить нервы
Порочный твой бэкграунд
Меня почти убил
Но я пойду с тобой наверх.

И я не сдержу у-у-ураган и ты обещания свои
Как всегда и я не сдержу у-у-ураган
И ты не забудешь тех ночей никогда.

Ой, мама, ой что ж я наделала?
Он не земной а я все летала
Ой, мама, ой я вовсе не смелая
Душу свою не тому отдавала.
Ой, мама, ой что ж я наделала?
Он не земной а я все летала
Ой, мама, ой я больше не смелая
Мне без него теперь мира мало.

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Ключевые слова: Светлана Лобода

Количество просмотров: 923
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com/lobodaofficial

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