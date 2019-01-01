Светлана Лобода дала возможность скачать свой новый трек "Мира мало"





Несколько часов назад в Сети появилась музыкальная новинка Светланы Лободы под названием "Мира мало".

Трек можно полностью скачать на странице Инстаграм Светланы. Давайте послушаем эту песню:



Светлана Лобода - "Мира мало"







Текст песни Светлана Лобода - "Мира мало"



Один и тот же сон один и тот же бит

И я уже иду по краю ты снова тратишь мой

Доверия лимит и от себя не отпускаешь.



И я не сдержу у-у-ураган и ты обещания свои

Как всегда и я не сдержу у-у-ураган

И ты не забудешь тех ночей никогда.



Ой, мама, ой что ж я наделала?

Он не земной а я все летала

Ой, мама, ой я вовсе не смелая

Душу свою не тому отдавала.

Ой, мама, ой что ж я наделала?

Он не земной а я все летала

Ой, мама, ой я больше не смелая

Мне без него теперь мира мало.



Ты хочешь взять тайм аут

Я выдыхаю дым

Мы продолжаем портить нервы

Порочный твой бэкграунд

Меня почти убил

Но я пойду с тобой наверх.



И я не сдержу у-у-ураган и ты обещания свои

Как всегда и я не сдержу у-у-ураган

И ты не забудешь тех ночей никогда.



Ой, мама, ой что ж я наделала?

Он не земной а я все летала

Ой, мама, ой я вовсе не смелая

Душу свою не тому отдавала.

Ой, мама, ой что ж я наделала?

Он не земной а я все летала

Ой, мама, ой я больше не смелая

Мне без него теперь мира мало.





Количество просмотров: 923 Ключевые слова: Светлана Лобода Количество просмотров: 923





Автор фото: instagram.com/lobodaofficial



Поделись с друзьями: Автор: Mysha Автор фото: instagram.com/lobodaofficialПоделись с друзьями:

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