Трек можно полностью скачать на странице Инстаграм Светланы. Давайте послушаем эту песню:
Светлана Лобода - "Мира мало"
Текст песни Светлана Лобода - "Мира мало"
Один и тот же сон один и тот же бит
И я уже иду по краю ты снова тратишь мой
Доверия лимит и от себя не отпускаешь.
И я не сдержу у-у-ураган и ты обещания свои
Как всегда и я не сдержу у-у-ураган
И ты не забудешь тех ночей никогда.
Ой, мама, ой что ж я наделала?
Он не земной а я все летала
Ой, мама, ой я вовсе не смелая
Душу свою не тому отдавала.
Ой, мама, ой что ж я наделала?
Он не земной а я все летала
Ой, мама, ой я больше не смелая
Мне без него теперь мира мало.
Ты хочешь взять тайм аут
Я выдыхаю дым
Мы продолжаем портить нервы
Порочный твой бэкграунд
Меня почти убил
Но я пойду с тобой наверх.
И я не сдержу у-у-ураган и ты обещания свои
Как всегда и я не сдержу у-у-ураган
И ты не забудешь тех ночей никогда.
Ой, мама, ой что ж я наделала?
Он не земной а я все летала
Ой, мама, ой я вовсе не смелая
Душу свою не тому отдавала.
Ой, мама, ой что ж я наделала?
Он не земной а я все летала
Ой, мама, ой я больше не смелая
Мне без него теперь мира мало.
Светлана Лобода дала возможность скачать свой новый трек "Мира мало"
Сегодня, 17:24
Несколько часов назад в Сети появилась музыкальная новинка Светланы Лободы под названием "Мира мало".
← Алёна Водонаева обозвала Ксению Бородину коротконогой и с ямами на лиц... Марго Овсянникова сыграла в постельной сцене для клипа "Ты для меня в... →
Ключевые слова: Светлана Лобода
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Количество просмотров: 923
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com/lobodaofficial
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Автор фото: instagram.com/lobodaofficial
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