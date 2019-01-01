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Марго Овсянникова сыграла в постельной сцене для клипа "Ты для меня всё"

Сегодня, 17:40
Певица Марго Овсянникова 25 ноября 2019 года презентовала новое видео на песню "Ты для меня всё".

Марго Овсянникова сыграла в постельной сцене для клипа "Ты для меня всё"
В клипе есть пикантные сцены, в которых Марго раздевается и ложиться в кровать со своим благоверным.

Марго Овсянникова сыграла в постельной сцене для клипа "Ты для меня всё"


Марго Овсянникова сыграла в постельной сцене для клипа "Ты для меня всё"


"Мои Хорошие ! Видео уже в сети!
Спасибо большое моей @alina.gnezdilova !
За песню! За клип! За отзывчивость! За талант!
Это все полностью ее работа!
Писатель, режиссёр, оператор, монтажёр в одном лице.
А так же хочу выразить огромную благодарность. Актерский состав: @yakovlev.991, @meliodas_bb
Съемочная группа: @lera_stuart, @shabashovaaaa",

- рассказала о клипе Марго.

Мы же предлагаем посмотреть видео-новинку:



Напомним, что большой успех имел клип Марго Овсянниковой на песню "Парень непростых кровей":



А также дуэт Марго с Юлией Ефременковой "Третий лишний":



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Ключевые слова: Марго Овсянникова

Количество просмотров: 1 911
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com/mmmargaaret

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