Марго Овсянникова сыграла в постельной сцене для клипа "Ты для меня всё"

"Мои Хорошие ! Видео уже в сети!
Спасибо большое моей @alina.gnezdilova !
За песню! За клип! За отзывчивость! За талант!
Это все полностью ее работа!
Писатель, режиссёр, оператор, монтажёр в одном лице.
А так же хочу выразить огромную благодарность. Актерский состав: @yakovlev.991, @meliodas_bb
Съемочная группа: @lera_stuart, @shabashovaaaa",
- рассказала о клипе Марго.
Мы же предлагаем посмотреть видео-новинку:
Напомним, что большой успех имел клип Марго Овсянниковой на песню "Парень непростых кровей":
А также дуэт Марго с Юлией Ефременковой "Третий лишний":