Новый трек Джигана стал признанием в любви своей беременной жене
Сегодня, 17:59
Оксана Самойлова всегда говорила, что мечтает о большой семье и сейчас Джиган, в трепетном ожидании появления еще одного малыша, выпустил лирический трек «Кислород».
Не случайно песня наполнена словами о верности, поддержке, любови и рассказывает о невероятном чувстве, когда влюблённые знают, что проживут эту жизнь вместе, ведь именно вдвоём они могут все.
- Наша самая яркая жизнь, мы проживем вместе ее до конца. Крепче держись, ты мой ангел, ведь где-то на небе связаны наши сердца» – такие слова не говорят каждый день, об этом пишут в стихах и поют в песнях.
Однако, это песня для всех, ведь она близка каждому своими горячими чувствами, пронизывающей сексуальностью, жаждой жизни и летним вайбом.
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