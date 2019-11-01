Даша Шейк из группы RASA рассекретила новый трек "Алые, алые"

"Мы так начинали красиво и что же наделали... @vitya.rasa
Каждая песня в альбоме из моей и Витиной жизни, наши переживания и опыт. Мы старались максимально раскрыть душу и подпустить вас поближе.
Не потеряй свою любовь по глупости",
- посоветовала Даша.
Напомним, что Даша и Витя создали свой дуэт RASA несколько лет назад и успешно раскручивают его по сей день. Ребята "подкупают" тем, что они не просто работают, а творят и живут вместе. Не так давно Витя сделал предложение Даше. Так что поклонники ждут свадьбы.
А пока что послушаем RASA - Алые, алые: