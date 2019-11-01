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Даша Шейк из группы RASA рассекретила новый трек "Алые, алые"

Сегодня, 18:11
Красотка Даша Шейк из группы RASA опубликовала на странице Инстаграм новый трек "Алые, алые".

Даша Шейк из группы RASA рассекретила новый трек "Алые, алые"
Даша уточнила, что композиция войдёт в новый альбом дуэта "Pride".

"Мы так начинали красиво и что же наделали... @vitya.rasa
Каждая песня в альбоме из моей и Витиной жизни, наши переживания и опыт. Мы старались максимально раскрыть душу и подпустить вас поближе.
Не потеряй свою любовь по глупости",

- посоветовала Даша.

Даша Шейк из группы RASA рассекретила новый трек "Алые, алые"


Напомним, что Даша и Витя создали свой дуэт RASA несколько лет назад и успешно раскручивают его по сей день. Ребята "подкупают" тем, что они не просто работают, а творят и живут вместе. Не так давно Витя сделал предложение Даше. Так что поклонники ждут свадьбы.

Даша Шейк из группы RASA рассекретила новый трек "Алые, алые"


Даша Шейк из группы RASA рассекретила новый трек "Алые, алые"


Даша Шейк из группы RASA рассекретила новый трек "Алые, алые"


А пока что послушаем RASA - Алые, алые:


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Ключевые слова: RASA, Даша Шейк

Количество просмотров: 650
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com/dasha.rasa

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