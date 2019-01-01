Мирослава Дума призналась подписчикам в страшном заболевании

34-летняя Мирослава Дума опубликовала на своей страничке в Instagram пост-откровение о своём заболевании, за считанные часы собравший множество комментариев с поддержкой и пожеланиями здоровья. Точного диагноза звезда не назвала, однако уточнила, что проблема заключается в легких: "Ранее в этом году мне поставили диагноз - редкое заболевание легких и дали 7 месяцев жизни. Тогда это было безумно страшно, но, оглядываясь назад, я понимаю, что последние несколько месяцев были, возможно, самыми счастливыми в моей жизни. Я внезапно прекратила свой марафон и поняла, как сильно я люблю жизнь, как прекрасен наш мир и как сильно я хочу остаться здесь. С людьми, которых я люблю. Впервые в жизни я увидела ярко-синее небо и красивую зелень деревьев. Как будто я раньше жила на другой планете. Я просыпаюсь счастливой только потому, что могу провести здесь еще один день" - пишет Дума."Всю свою жизнь я искала одобрения и одержима идеями как в реальном, так и в виртуальном мире, не осознавая, что на самом деле мне сначала нужно научиться "любить" себя. Годы самокритики и сомнений, стресса, диет, физического, умственного и эмоционального напряжения заставили мою иммунную систему рухнуть, и я стала смертельно больной. Теперь я понимаю, что эти последние месяцы были самыми творческими за все мои 34 года. Сегодня успех для меня сегодня измеряется не внешними показателями, а тем, что внутри. Он измеряется моим собственным здоровьем и здоровьем тех, кого я люблю. Сегодня я продолжаю следовать своей большой мечте и искренне верю, что это может помочь спасти нашу планету. Я надеюсь, что однажды смогу рассказать вам об этом всё. И самое главное: спасибо всем замечательным людям в моей жизни, я люблю вас всем сердцем (и своими легкими)".