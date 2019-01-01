Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Ученик Аллы Пугачевой Федя Дьяков рассказал о первых успехах и планах на будущее

Сегодня, 15:55
Федя Дьяков — молодой, подающий огромные надежды артист, работающий в стиле «Ласковый май».

Ученик Аллы Пугачевой Федя Дьяков рассказал о первых успехах и планах на будущее
Федя Дьяков — молодой, подающий огромные надежды артист, работающий в стиле «Ласковый май».

Феде всего 15 лет и недавно у него вышла дебютная композиция с мелодичным названием «Просто осень». Слушатели сравнивают музыкальный стиль Феди с группой «Ласковый май» и это не случайно, поскольку автором песен для его дебютного EP-альбома стал создатель этой легендарной группы Сергей Кузнецов.

Совместно с группой музыкантов они вдохнули новую жизнь в те песни, а сейчас Федя рассказал с чего все начиналось.

Ученик Аллы Пугачевой Федя Дьяков рассказал о первых успехах и планах на будущее


Какие яркие воспоминаниями из детства Вы помните? Чем занимаетесь в свободное время? О чем мечтаете?

— Я еще учусь в школе. Самые яркие воспоминания моего детства — все мое детство!
За три года я поменял три школы, две страны и два города. А это всегда интересно — новые коллективы, новая культура, новые люди, новое место, новая жизнь!
У меня практически нет свободного времени, потому что с утра школа, потом спорт, музыка, два языка, танцы, студия и т.д, но когда появляется время, я встречаюсь с друзьями или мне нравится играть в видеоигры, поэтому в свободные минуты могу себе это позволить.
- Мечтаю заниматься любимым делом, которое будет приносить мне хороший доход. Но это пока большой секрет.

С чего началось Ваше увлечение музыкой?

— Петь я начал с девяти лет. Все началось с того момента, когда я увидел передачу «Голос» и захотел там поучаствовать. Первые шаги в творчестве я сделал еще в школе «Рецитал». Это замечательная школа, где преподавали настоящие профессиональны под руководством главного наставника — Аллы Борисовны.

Ученик Аллы Пугачевой Федя Дьяков рассказал о первых успехах и планах на будущее


Сначала я просто занимался вокалом, танцами и актерским мастерством. Потом уже я начал искать себя в разных музыкальных направлениях. Сначала читал рэп — мне это нравилось. Позже был хип-хоп, регги, соул-джаз. Однако я все таки понял, что поп-музыка мне ближе. Люблю музыку восьмидесятых-девяностых годов. В ней есть что-то волшебное, на мой взгляд. В своем же творчестве я решил использовать современные биты, но в остальном — воссоздать атмосферу тех самых былых времен. Мой первый трек «Просто осень» . После релиза я получил очень много положительных комментариев от слушателей. Отмечают, что эта песня не похожа, на то что сейчас обычно исполняют. Она добрая, легко запоминается и цепляет своей простой мелодией.


← Иракли и LIKA STAR презентовали свой клип на песню «LUNA» в Космосе

Ключевые слова: Федя Дьяков, Федя Дьяков Просто осень слушать онлайн

Количество просмотров: 1 209
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Loading...
Похожие новости
Дэя: «Пришло время воплощать мечту в жизнь»
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин оскорбил Аллу Пугачёву
Сергей Лазарев рассказал, от чего отказался после рождения сына
Певица ELLA в эксклюзивном интервью рассказала о личной жизни и планах на будущее
Самое популярное за неделю
Loading...
Загрузка...

Ученик Аллы Пугачевой Федя Дьяков рассказал о первых успехах и планах на будущее Федя Дьяков — молодой, подающий огромные надежды артист, работающий в стиле «Ласковый май».
Иракли и LIKA STAR презентовали свой клип на песню «LUNA» в Космосе Трек «LUNA» является новым прочтением суперхита «Одинокая Луна», который LIKA STAR написала и впервые исполнила в 1996 году.
Бразильская певица GABI собрала друзей на презентацию своего горячего клипа Не так давно в одном из московских ресторанов GABI представила клип на песню «Заберу, записанную в дуэте с музыкальным продюсером Стрельцовым.
Измена или нет: Джастин Тимберлейк публично извинился перед своей супругой Певец Джастин Тимберлейк по собственной ошибке едва не разрушил свою идеальную семью.
T-killah и MIA BOYKA за три дня пережили жару, песчаную бурю и грозу Увидев исполнительницу MIA BOYKA в социальной сети, рэпер T-killah разглядел в ней большой потенциал и предложил поработать вместе.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.