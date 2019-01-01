Ученик Аллы Пугачевой Федя Дьяков рассказал о первых успехах и планах на будущее

Федя Дьяков — молодой, подающий огромные надежды артист, работающий в стиле «Ласковый май».Феде всего 15 лет и недавно у него вышла дебютная композиция с мелодичным названием «Просто осень». Слушатели сравнивают музыкальный стиль Феди с группой «Ласковый май» и это не случайно, поскольку автором песен для его дебютного EP-альбома стал создатель этой легендарной группы Сергей Кузнецов.Совместно с группой музыкантов они вдохнули новую жизнь в те песни, а сейчас Федя рассказал с чего все начиналось.