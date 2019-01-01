Ученик Аллы Пугачевой Федя Дьяков рассказал о первых успехах и планах на будущее

Феде всего 15 лет и недавно у него вышла дебютная композиция с мелодичным названием «Просто осень». Слушатели сравнивают музыкальный стиль Феди с группой «Ласковый май» и это не случайно, поскольку автором песен для его дебютного EP-альбома стал создатель этой легендарной группы Сергей Кузнецов.
Совместно с группой музыкантов они вдохнули новую жизнь в те песни, а сейчас Федя рассказал с чего все начиналось.
Какие яркие воспоминаниями из детства Вы помните? Чем занимаетесь в свободное время? О чем мечтаете?
— Я еще учусь в школе. Самые яркие воспоминания моего детства — все мое детство!
За три года я поменял три школы, две страны и два города. А это всегда интересно — новые коллективы, новая культура, новые люди, новое место, новая жизнь!
У меня практически нет свободного времени, потому что с утра школа, потом спорт, музыка, два языка, танцы, студия и т.д, но когда появляется время, я встречаюсь с друзьями или мне нравится играть в видеоигры, поэтому в свободные минуты могу себе это позволить.
- Мечтаю заниматься любимым делом, которое будет приносить мне хороший доход. Но это пока большой секрет.
С чего началось Ваше увлечение музыкой?
— Петь я начал с девяти лет. Все началось с того момента, когда я увидел передачу «Голос» и захотел там поучаствовать. Первые шаги в творчестве я сделал еще в школе «Рецитал». Это замечательная школа, где преподавали настоящие профессиональны под руководством главного наставника — Аллы Борисовны.
Сначала я просто занимался вокалом, танцами и актерским мастерством. Потом уже я начал искать себя в разных музыкальных направлениях. Сначала читал рэп — мне это нравилось. Позже был хип-хоп, регги, соул-джаз. Однако я все таки понял, что поп-музыка мне ближе. Люблю музыку восьмидесятых-девяностых годов. В ней есть что-то волшебное, на мой взгляд. В своем же творчестве я решил использовать современные биты, но в остальном — воссоздать атмосферу тех самых былых времен. Мой первый трек «Просто осень» . После релиза я получил очень много положительных комментариев от слушателей. Отмечают, что эта песня не похожа, на то что сейчас обычно исполняют. Она добрая, легко запоминается и цепляет своей простой мелодией.