Алла Пугачёва очаровала внешним видом на премьере фильма со своим участием

Картина представляла собой киноверсию юбилейного концерта к 70-летию Аллы Пугачевой в Кремлевском дворце.На премьере Примадонна появилась с дочерью Кристиной Орбакайте, внуком Никитой Пресняковым и его женой Аленой, но без Максима Галкина. Супруг не смог присутствовать рядом с Аллой в этот день из-за работы.Поддержать певицу приехали Валентин и Марина Юдашкины, Федор Бондарчук, Юрий Николаев и Юлия Проскурякова, Алика Смехова, Леонид Якубович, Константин Эрнст и многие другие."Сейчас я чувствую волнение, 10 лет я не выступала с сольными концертами и всю жизнь пою не для избранных, а для своего народа, поэтому счастлива, что пришла такая идея - единственный, прошедший в Москве концерт выпустить как киноверсию в кинотеатрах. Увидеть его хотели бы многие, и я очень рада, что это смогут сделать люди начиная с Дальнего Востока и дальше по всей России. Киноконцерт - это, конечно, что-то особенное: зритель видит меня крупно, ничего не ускользает от него. Я буду признательна каждому, кто придет в кинотеатр. Это будет действительно юбилей и общение душ. Я всегда заканчиваю концерт одной фразой - если хоть что-нибудь останется в вашем сердце, большей награды для себя я и не желаю. Чтобы сделать концерт, нужна команда - музыканты, режиссер, звукорежиссер, но подбор репертуара мне диктует только жизнь. Для этого концерта я выбрала те песни, которые полностью соответствовали моим мыслям, моему отношению к жизни, к людям, это моя Исповедь. Теперь уже не от лица какой-то героини, а просто Исповедь Аллы Пугачевой",- прокомментировала Алла Пугачева фильм ещё до выхода.