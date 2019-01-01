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Алла Пугачёва очаровала внешним видом на премьере фильма со своим участием

Вчера, 14:28
6 декабря в московском кинотеатре "Октябрь" прошла премьера фильма "Алла Пугачёва. Тот самый концерт".

Алла Пугачёва очаровала внешним видом на премьере фильма со своим участием
Картина представляла собой киноверсию юбилейного концерта к 70-летию Аллы Пугачевой в Кремлевском дворце.

Алла Пугачёва очаровала внешним видом на премьере фильма со своим участием


Алла Пугачёва очаровала внешним видом на премьере фильма со своим участием


На премьере Примадонна появилась с дочерью Кристиной Орбакайте, внуком Никитой Пресняковым и его женой Аленой, но без Максима Галкина. Супруг не смог присутствовать рядом с Аллой в этот день из-за работы.

Алла Пугачёва очаровала внешним видом на премьере фильма со своим участием


Алла Пугачёва очаровала внешним видом на премьере фильма со своим участием


Поддержать певицу приехали Валентин и Марина Юдашкины, Федор Бондарчук, Юрий Николаев и Юлия Проскурякова, Алика Смехова, Леонид Якубович, Константин Эрнст и многие другие.

Алла Пугачёва очаровала внешним видом на премьере фильма со своим участием


Алла Пугачёва очаровала внешним видом на премьере фильма со своим участием


Алла Пугачёва очаровала внешним видом на премьере фильма со своим участием


Алла Пугачёва очаровала внешним видом на премьере фильма со своим участием


Алла Пугачёва очаровала внешним видом на премьере фильма со своим участием


"Сейчас я чувствую волнение, 10 лет я не выступала с сольными концертами и всю жизнь пою не для избранных, а для своего народа, поэтому счастлива, что пришла такая идея - единственный, прошедший в Москве концерт выпустить как киноверсию в кинотеатрах. Увидеть его хотели бы многие, и я очень рада, что это смогут сделать люди начиная с Дальнего Востока и дальше по всей России. Киноконцерт - это, конечно, что-то особенное: зритель видит меня крупно, ничего не ускользает от него. Я буду признательна каждому, кто придет в кинотеатр. Это будет действительно юбилей и общение душ. Я всегда заканчиваю концерт одной фразой - если хоть что-нибудь останется в вашем сердце, большей награды для себя я и не желаю. Чтобы сделать концерт, нужна команда - музыканты, режиссер, звукорежиссер, но подбор репертуара мне диктует только жизнь. Для этого концерта я выбрала те песни, которые полностью соответствовали моим мыслям, моему отношению к жизни, к людям, это моя Исповедь. Теперь уже не от лица какой-то героини, а просто Исповедь Аллы Пугачевой",

- прокомментировала Алла Пугачева фильм ещё до выхода.

Алла Пугачёва очаровала внешним видом на премьере фильма со своим участием


Алла Пугачёва очаровала внешним видом на премьере фильма со своим участием

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Ключевые слова: Алла Пугачева

Количество просмотров: 3 705
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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