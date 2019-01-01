В США назвали победительницу конкурса «Мисс Вселенная - 2019»

По итогам прошедшего в уикенд конкурса победу празднует ЮАР - уроженка этой страны, 26-летняя Зозибини Тунци была признана самой красивой. Второе и третье места достались представительницам Пуэрто-Рико и Мексики соответственно.Тунци у себя на родине известна, прежде всего, как активный борец с неравенством между женщинами и мужчинами, а также с дискриминацией по расовому признаку, с которой Зозибини довелось сталкиваться лично. В своей речи девушка заявила, что только общими усилиями можно добиться изменения ситуации в мире: "Я верю, что всё, что мы вкладываем во Вселенную, всегда возвращается к нам, мы все должны работать вместе, чтобы навсегда покончить с гендерным насилием и другими проблемами нашего мира. Долгое время к темнокожим девушкам было предвзятое отношение, но теперь мы постепенно движемся к тому, что общество меняется и такие девушки, как я, могут, наконец, найти своё достойное место в нём, они смогут почувствовать уверенность и понять, что они красивы".Среди соперниц Тунци отсутствовала россиянка Алина Санько - победительница конкурса "Мисс Россия - 2019" не успела вовремя получить американскую визу. У девушки будет шанс представить нашу страну на не менее знаменитом конкурсе красоты "Мисс мира - 2019", которой состоится в Лондоне в конце текущей недели.