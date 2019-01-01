Паша Руденко: «Мы в этом мире с одной целью — быть счастливыми!»

С чего начался Ваш творческий путь? Какие проекты стали дебютными?
Свои первые стихи я написал еще в пять лет. Ни за что не прочитал бы их вновь. Они такие наивные, смешные и добрые... Первая песня — подарок для девчонки, в которую я был влюблен — случилась в десятом классе. Дальше бойзбенд в старших классах. После окончания университета все стало гораздо серьезнее — первый контракт с музыкальным лейблом. Далее — свой сольный проект, номинация на «Золотой Граммофон», шоу «Песни на ТНТ». В общем, понеслось!
Какая музыка звучала в доме во времена Вашего детства? Что Вам больше нравилось, что производило впечатление и осталось в памяти? Кто был Вашим учителем?
Мой первый учитель музыки — мой отец. Он часто играл дома на скрипке, на фортепиано. Его образ с музыкальным инструментом застыл у меня в голове, думаю, на всю жизнь.
Мое детство еще застало музыкальные проигрыватели с пластинками. Кстати, не знаю, имеет ли какое-то представление нынешнее поколение о том, что это такое? Кажется, у меня были все хиты того времени — «Бременские музыканты», «Летучий Голландец», «Три Поросёнка»... Я обожал свой проигрыватель. Черт возьми, чувствую себя древним!
Вы исполняете песни собственного сочинения?
Да! Я начинал с того, что писал песни для других артистов. Это помогло мне понять, какие из десятков песен подходят мне по стилю больше всего.