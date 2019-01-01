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Паша Руденко: «Мы в этом мире с одной целью — быть счастливыми!»

Сегодня, 10:17
Паша Руденко — молодой и талантливый артист, популярный исполнитель авторских песен. Один из самых ярких участников российского шоу «Песни на ТНТ».

Паша Руденко: «Мы в этом мире с одной целью — быть счастливыми!»
Паша Руденко — молодой и талантливый артист, популярный исполнитель авторских песен. Один из самых ярких участников российского шоу «Песни на ТНТ». Харизматичный и темпераментный — Паша Руденко — новое имя в современном отечественном шоу-бизнесе.

Паша Руденко: «Мы в этом мире с одной целью — быть счастливыми!»


С чего начался Ваш творческий путь? Какие проекты стали дебютными?

Свои первые стихи я написал еще в пять лет. Ни за что не прочитал бы их вновь. Они такие наивные, смешные и добрые... Первая песня — подарок для девчонки, в которую я был влюблен — случилась в десятом классе. Дальше бойзбенд в старших классах. После окончания университета все стало гораздо серьезнее — первый контракт с музыкальным лейблом. Далее — свой сольный проект, номинация на «Золотой Граммофон», шоу «Песни на ТНТ». В общем, понеслось!

Какая музыка звучала в доме во времена Вашего детства? Что Вам больше нравилось, что производило впечатление и осталось в памяти? Кто был Вашим учителем?

Мой первый учитель музыки — мой отец. Он часто играл дома на скрипке, на фортепиано. Его образ с музыкальным инструментом застыл у меня в голове, думаю, на всю жизнь.
Мое детство еще застало музыкальные проигрыватели с пластинками. Кстати, не знаю, имеет ли какое-то представление нынешнее поколение о том, что это такое? Кажется, у меня были все хиты того времени — «Бременские музыканты», «Летучий Голландец», «Три Поросёнка»... Я обожал свой проигрыватель. Черт возьми, чувствую себя древним!

Вы исполняете песни собственного сочинения?

Да! Я начинал с того, что писал песни для других артистов. Это помогло мне понять, какие из десятков песен подходят мне по стилю больше всего.

Паша Руденко: «Мы в этом мире с одной целью — быть счастливыми!»

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Ключевые слова: Паша Руденко

Количество просмотров: 1 027
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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