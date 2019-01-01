Instagram-блогер Лерчек появилась на модной премии в гипсе и на костылях

А все потому, что всего за день до премии она сломала ногу. Ей было так обидно, что перелом случился в такой загруженный период её жизни, что она решила ничего не отменять и отправилась в Новую Третьяковку на каталке. В результате Лерчек стала чуть ли не главной звездой вечера.Валерия является создателем своего собственного косметического бренда LETIQUE, а её инстаграм насчитывает около 3,5 млн подписчиков. Каждый день Лерчек усердно работает над своим контентом, выкладывает топовые фотографии и посты, дает уникальные советы по вопросам питания и спорта, но сейчас в её микроблоге появилось совсем другое, но очень эмоциональное сообщение:«Мы уже собирались ехать домой из приюта, и я спустилась в подвал за курткой. Там было темно, и я просто споткнулась с самой первой низкой ступеньки, которая была как треть обычной, я даже ее не заметила. Полетела вперед и приземлилась прям на левую ногу и правую лодыжку... ВЗРЫВ — я разрыдалась от обиды! Ну как так?! Какой гипс?! Столько дел, столько работы, планов, Новый год в конце концов!»