Репетиция «Оскара»: объявлены номинанты на премию «Золотой глобус - 2020»

77-я церемония вручения наград премии "Золотой глобус" пройдет 5 января будущего года в Беверли-Хиллз. Традиционно фильмы и актеры, представленные в основных номинациях, и, конечно же, победители этих номинаций, считаются основными претендентами на "Оскар". В гонку за наградами вновь включился Леонардо ДиКаприо - пожалуй, весь мир до сих пор помнит безумную радость в соцсетях, когда в 2016 году актер, наконец, получил свой долгожданный "Оскар" за лучшую мужскую роль (фильм "Выживший"). Чуть ранее за эту картину он был удостоен и "Золотого глобуса". Теперь же Лео номинирован за работу в картине Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" в категории "Лучший актер в комедии или мюзикле".Основная борьба в номинации "Лучший драматический актер" на предстоящем "Золотом глобусе", вероятно, развернется между Кристианом Бейлом (фильм "Ford против Ferrari") и Хоакином Фениксом за роль в уже ставшем культовым фильме "Джокер". Далее некоторые из номинаций:Лучший драматический фильм:"1917""Ирландец""Джокер""Брачная история""Маленькие женщины"Лучший фильм - комедия или мюзикл:"Достать ножи""Однажды в Голливуде""Кролик Джоджо""Рокетмен""Меня зовут Долемайт"Лучший режиссер:Пон Джун-Хо, "Паразиты"Сэм Мендес, "1917"Тодд Филлипс, "Джокер"Мартин Скорсезе, "Ирландец"Квентин Тарантино, "Однажды в Голливуде"Лучший актёр в драматическом фильме:Кристиан Бейл, "Ford против Ferrari"Антонио Бандерас, "Боль и слава"Адам Драйвер, "Брачная история"Хоакин Феникс, "Джокер"Джонатан Прайс, "Два Папы"Лучшая актриса в драматическом фильме:Синтия Эриво, "Гарриет"Скарлетт Йоханссон, "Брачная история"Сирша Ронан, "Маленькие женщины"Шарлиз Терон, "Скандал"Рене Зеллвегер, "Джуди"Лучший актер второго плана:Брэд Питт "Однажды в Голливуде"Том Хэнкс "Прекрасный день по соседству"Энтони Хопкинс "Два Папы"Аль Пачино "Ирландец"Джо Пеши "Ирландец"Лучшая актриса второго плана:Лора Дерн "Брачная история"Кэти Бейтс "Дело Ричарда Джуэлла"Аннетт Бенинг "Отчет о пытках"Дженнифер Лопес "Стриптизерши"Марго Робби "Скандал"Лучшая актриса в комедии или мюзикле:Аквафина "Прощание"Ана де Армас "Достать ножи"Кейт Бланшетт "Куда ты пропала, Бернадетт?"Бинни Фелдштейн "Образование"Эмма Томпсон "В прямом эфире"Лучший актер в комедии или мюзикле:Дэниел Крейг "Достать ножи"Роман Гриффин Дэвис "Кролик Джоджо"Леонардо ДиКаприо "Однажды в Голливуде"Тэрон Эджертон "Рокетмен"Эдди Мерфи "Меня зовут Долемайт"Лучший анимационный фильм:"Король Лев""Холодное сердце 2""Как приручить дракона 3""Потерянное звено""История игрушек 4"Лучший фильм на иностранном языке:Портрет девушки в огне (Франция)Прощание (США)Отверженные (Франция)Боль и слава (Испания)Паразиты (Южная Корея)