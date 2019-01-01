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Репетиция «Оскара»: объявлены номинанты на премию «Золотой глобус - 2020»

Сегодня, 02:22
В США назван шорт-лист всех номинаций премии "Золотой глобус".

Репетиция «Оскара»: объявлены номинанты на премию «Золотой глобус - 2020»
77-я церемония вручения наград премии "Золотой глобус" пройдет 5 января будущего года в Беверли-Хиллз. Традиционно фильмы и актеры, представленные в основных номинациях, и, конечно же, победители этих номинаций, считаются основными претендентами на "Оскар". В гонку за наградами вновь включился Леонардо ДиКаприо - пожалуй, весь мир до сих пор помнит безумную радость в соцсетях, когда в 2016 году актер, наконец, получил свой долгожданный "Оскар" за лучшую мужскую роль (фильм "Выживший"). Чуть ранее за эту картину он был удостоен и "Золотого глобуса". Теперь же Лео номинирован за работу в картине Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" в категории "Лучший актер в комедии или мюзикле".

Репетиция «Оскара»: объявлены номинанты на премию «Золотой глобус - 2020»


Основная борьба в номинации "Лучший драматический актер" на предстоящем "Золотом глобусе", вероятно, развернется между Кристианом Бейлом (фильм "Ford против Ferrari") и Хоакином Фениксом за роль в уже ставшем культовым фильме "Джокер". Далее некоторые из номинаций:

Лучший драматический фильм:
"1917"
"Ирландец"
"Джокер"
"Брачная история"
"Маленькие женщины"

Репетиция «Оскара»: объявлены номинанты на премию «Золотой глобус - 2020»


Лучший фильм - комедия или мюзикл:
"Достать ножи"
"Однажды в Голливуде"
"Кролик Джоджо"
"Рокетмен"
"Меня зовут Долемайт"

Репетиция «Оскара»: объявлены номинанты на премию «Золотой глобус - 2020»


Лучший режиссер:
Пон Джун-Хо, "Паразиты"
Сэм Мендес, "1917"
Тодд Филлипс, "Джокер"
Мартин Скорсезе, "Ирландец"
Квентин Тарантино, "Однажды в Голливуде"

Репетиция «Оскара»: объявлены номинанты на премию «Золотой глобус - 2020»


Лучший актёр в драматическом фильме:
Кристиан Бейл, "Ford против Ferrari"
Антонио Бандерас, "Боль и слава"
Адам Драйвер, "Брачная история"
Хоакин Феникс, "Джокер"
Джонатан Прайс, "Два Папы"

Репетиция «Оскара»: объявлены номинанты на премию «Золотой глобус - 2020»


Лучшая актриса в драматическом фильме:
Синтия Эриво, "Гарриет"
Скарлетт Йоханссон, "Брачная история"
Сирша Ронан, "Маленькие женщины"
Шарлиз Терон, "Скандал"
Рене Зеллвегер, "Джуди"

Репетиция «Оскара»: объявлены номинанты на премию «Золотой глобус - 2020»


Лучший актер второго плана:
Брэд Питт "Однажды в Голливуде"
Том Хэнкс "Прекрасный день по соседству"
Энтони Хопкинс "Два Папы"
Аль Пачино "Ирландец"
Джо Пеши "Ирландец"

Лучшая актриса второго плана:
Лора Дерн "Брачная история"
Кэти Бейтс "Дело Ричарда Джуэлла"
Аннетт Бенинг "Отчет о пытках"
Дженнифер Лопес "Стриптизерши"
Марго Робби "Скандал"

Лучшая актриса в комедии или мюзикле:
Аквафина "Прощание"
Ана де Армас "Достать ножи"
Кейт Бланшетт "Куда ты пропала, Бернадетт?"
Бинни Фелдштейн "Образование"
Эмма Томпсон "В прямом эфире"

Лучший актер в комедии или мюзикле:
Дэниел Крейг "Достать ножи"
Роман Гриффин Дэвис "Кролик Джоджо"
Леонардо ДиКаприо "Однажды в Голливуде"
Тэрон Эджертон "Рокетмен"
Эдди Мерфи "Меня зовут Долемайт"

Лучший анимационный фильм:
"Король Лев"
"Холодное сердце 2"
"Как приручить дракона 3"
"Потерянное звено"
"История игрушек 4"

Лучший фильм на иностранном языке:
Портрет девушки в огне (Франция)
Прощание (США)
Отверженные (Франция)
Боль и слава (Испания)
Паразиты (Южная Корея)

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Ключевые слова: Золотой глобус-2020

Количество просмотров: 754
Автор: Katarina

Автор фото: indiewire.com, youtube.com, instagram.com

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