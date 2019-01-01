Илания стала «лицом» новой программы Latino Chart на Europa Plus TV

Илания уже хорошо известна, как актриса и телеведущая. В рамках программы «Hot News» она взяла интервью у больших звёзд, среди которых: Александр Петров, Филипп Киркоров, Елка, Алексей Воробьев, Тимати, Николай Басков и другие.В настоящее время Илания живет на две страны - Россия и США и прилетает в Москву лишь на съемки своей программы, где в течение получаса знакомит зрителя с лучшими клипами самых популярных латино-американских исполнителей.