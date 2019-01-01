В настоящее время Илания живет на две страны - Россия и США и прилетает в Москву лишь на съемки своей программы, где в течение получаса знакомит зрителя с лучшими клипами самых популярных латино-американских исполнителей.
Илания стала «лицом» новой программы Latino Chart на Europa Plus TV
Вчера, 10:53
Выбор Илании на роль ведущей этой программы был вполне очевиден, поскольку эта знойная красотка умеет зажигать по-настоящему и знает толк в латинских мотивах.
Илания уже хорошо известна, как актриса и телеведущая. В рамках программы «Hot News» она взяла интервью у больших звёзд, среди которых: Александр Петров, Филипп Киркоров, Елка, Алексей Воробьев, Тимати, Николай Басков и другие.
В настоящее время Илания живет на две страны - Россия и США и прилетает в Москву лишь на съемки своей программы, где в течение получаса знакомит зрителя с лучшими клипами самых популярных латино-американских исполнителей.
В настоящее время Илания живет на две страны - Россия и США и прилетает в Москву лишь на съемки своей программы, где в течение получаса знакомит зрителя с лучшими клипами самых популярных латино-американских исполнителей.
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Ключевые слова: Илания
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Количество просмотров: 2 197
Автор: LiliПерейти в галерею
Автор фото: Пресс-служба
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Автор фото: Пресс-служба
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