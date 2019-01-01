Певица Миранда рассказала о детстве, карьере и планах на новогоднюю ночь

В недавнем интервью Миранда рассказала, чем приходится жертвовать ради карьеры, как недавно отключилась музыка на ее концерте, и почему артисты редко отмечают Новый год с близкими.
Когда ты поняла, что хочешь стать певицей?
Я всегда знала, что моя профессия будет связана с творчеством. С ранних лет я всегда была на сцене, танцевала, пела, читала стихи. Сначала это было просто хобби, но, когда я окончила музыкальную школу, в возрасте двенадцати лет, я поняла, что хочу продолжать заниматься музыкой. Тогда я и решила, что буду развиваться дальше в качестве певицы.
А как ты потом пришла в мир шоу-бизнеса? Какой путь пришлось пройти от начала до данного момента?
Сложно определить именно тот момент, когда я пришла в мир шоу-бизнеса. Скорее всего отсчёт можно вести с того времени, как я начала петь именно свои, авторские песни, это случилось около года назад. Я до сих пор прохожу этот путь, постоянно развиваю себя как музыканта, прорабатываю материал, который хочу исполнять, еженедельно занимаюсь вокалом.
Какой момент ты можешь назвать поворотным, когда ты поняла, что твоя карьера началась и движется вперёд?
Когда я первый раз увидела свой клип на телевидении, тогда я подумала, что вот и начало моей карьеры. С этого момента большое количество людей узнали обо мне.