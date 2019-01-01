Певица Миранда рассказала о детстве, карьере и планах на новогоднюю ночь

Миранда – молодая певица, которая набирает популярность все больше и больше, и не удивительно, ведь девушка каждый день занимается своей карьерой и идет к цели.

Миранда – молодая певица, которая набирает популярность все больше и больше, и не удивительно, ведь девушка каждый день занимается своей карьерой и идет к цели.В недавнем интервью Миранда рассказала, чем приходится жертвовать ради карьеры, как недавно отключилась музыка на ее концерте, и почему артисты редко отмечают Новый год с близкими.