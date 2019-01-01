Анастасия Волочкова назвала лучшего фотографа всех времён и народов

В новой фотосессии Анастасия выглядит невероятно женственно и элегантно.
Кто-то, как yaolgasvirskaya приятно удивлен переменами: "Ого, неожиданно, но классно".
Другие поддерживают milovashkaol, которая одобряет: "Мне нравится. И на первом и на втором плане красота!".
А anitasokolenski резюмирует: "Супер всё платье и причёска".
В своём личном блоге Волочкова пишет, что любовь ее меняет. Но, конечно, одной любви мало, эти прекрасные мгновения нужно еще уметь запечатлеть. Именно этим занимается фотограф и топ-модель Елена Галицына, которая уже несколько лет работает с российскими знаменитостями, создавая талантливые портреты и публикуя фотографии на странице Инстаграм @Studio_lenina555.
"Мне довелось много с кем поработать по всему миру. Могу точно сказать, что Елена Галицына это лучший фотограф всех времён и народов!",
- говорит Анастасия Волочкова о Елене Галицыной.
А как вам такой образ Анастасии Волочковой?