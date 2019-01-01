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Анастасия Волочкова назвала лучшего фотографа всех времён и народов

Вчера, 18:46
Такой Анастасию Волочкову ещё не видели.

Анастасия Волочкова назвала лучшего фотографа всех времён и народов
Если просмотреть последние фотографии Волочковой в соцсетях, то можно обнаружить, что шумевшие еще недавно бури хейтерских комментариев сменились хвалебными одами новому образу.

Анастасия Волочкова назвала лучшего фотографа всех времён и народов


В новой фотосессии Анастасия выглядит невероятно женственно и элегантно.

Анастасия Волочкова назвала лучшего фотографа всех времён и народов


Кто-то, как yaolgasvirskaya приятно удивлен переменами: "Ого, неожиданно, но классно".

Анастасия Волочкова назвала лучшего фотографа всех времён и народов


Другие поддерживают milovashkaol, которая одобряет: "Мне нравится. И на первом и на втором плане красота!".

Анастасия Волочкова назвала лучшего фотографа всех времён и народов


А anitasokolenski резюмирует: "Супер всё платье и причёска".

Анастасия Волочкова назвала лучшего фотографа всех времён и народов


Анастасия Волочкова назвала лучшего фотографа всех времён и народов


В своём личном блоге Волочкова пишет, что любовь ее меняет. Но, конечно, одной любви мало, эти прекрасные мгновения нужно еще уметь запечатлеть. Именно этим занимается фотограф и топ-модель Елена Галицына, которая уже несколько лет работает с российскими знаменитостями, создавая талантливые портреты и публикуя фотографии на странице Инстаграм @Studio_lenina555.

Анастасия Волочкова назвала лучшего фотографа всех времён и народов


"Мне довелось много с кем поработать по всему миру. Могу точно сказать, что Елена Галицына это лучший фотограф всех времён и народов!",

- говорит Анастасия Волочкова о Елене Галицыной.



Анастасия Волочкова назвала лучшего фотографа всех времён и народов


А как вам такой образ Анастасии Волочковой?

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Ключевые слова: Анастасия Волочкова, Елена Галицына

Количество просмотров: 3 458
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com/Studio_lenina555

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