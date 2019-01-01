Возможно беременная Светлана Ходченкова пришла на светское мероприятие

Российская актриса Светлана Ходченкова 12 декабря 2019 года посетила второй новогодний бал Black & White Gala. New Year`s Eve, который был организован журналом Harper’s Bazaar в отеле «Метрополь» в Москве.

Напомним, уже месяц по Сети "гуляет" слух о том, что у Светланы Хоченковой романтичные отношения с якобы разведённым продюсером и юмористом Семёном Слепаковым.Более того, СМИ уверены, что Светлана скрывает беременность.И, хотя Ходченкова была в чёрном платье и старалась позировать фотографам, прикрывая животик, утверждать, что 36-летняя актриса беременна, наверно, не стоит.Как считаете?