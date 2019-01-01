Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Возможно беременная Светлана Ходченкова пришла на светское мероприятие

Вчера, 09:55
Российская актриса Светлана Ходченкова 12 декабря 2019 года посетила второй новогодний бал Black & White Gala. New Year`s Eve, который был организован журналом Harper’s Bazaar в отеле «Метрополь» в Москве.

Возможно беременная Светлана Ходченкова пришла на светское мероприятие
Напомним, уже месяц по Сети "гуляет" слух о том, что у Светланы Хоченковой романтичные отношения с якобы разведённым продюсером и юмористом Семёном Слепаковым.

Возможно беременная Светлана Ходченкова пришла на светское мероприятие


Возможно беременная Светлана Ходченкова пришла на светское мероприятие


Возможно беременная Светлана Ходченкова пришла на светское мероприятие


Возможно беременная Светлана Ходченкова пришла на светское мероприятие


Возможно беременная Светлана Ходченкова пришла на светское мероприятие


Возможно беременная Светлана Ходченкова пришла на светское мероприятие


Возможно беременная Светлана Ходченкова пришла на светское мероприятие


Более того, СМИ уверены, что Светлана скрывает беременность.

Возможно беременная Светлана Ходченкова пришла на светское мероприятие


И, хотя Ходченкова была в чёрном платье и старалась позировать фотографам, прикрывая животик, утверждать, что 36-летняя актриса беременна, наверно, не стоит.

Возможно беременная Светлана Ходченкова пришла на светское мероприятие


Возможно беременная Светлана Ходченкова пришла на светское мероприятие


Как считаете?

Возможно беременная Светлана Ходченкова пришла на светское мероприятие

← Наталья Подольская засветила беременный животик на корпоративе в Санкт... Елена Корикова пригрозила судом тем, кто называл её опухшей пьяницей п... →

Ключевые слова: Светлана Ходченкова

Количество просмотров: 4 498
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Loading...
Похожие новости
Светлана Ходченкова пытается скрыть беремменность
Светлана Ходченкова поразила публику нарядом в бельевом стиле
Светлана Ходченкова показала мужчину, с которым отдыхала в Италии
Светлана Ходченкова и звезды, пришедшие на открытие ММКФ в черном
Самое популярное за неделю
Loading...
Загрузка...

Наталья Подольская ждёт второго ребёнка. Это доказывает видео беременного животика Наталья Подольская находится в Санкт-Петербурге, где второй день работает на корпоративе.
Виктория Боня утёрла нос Алёне Водонаевой Несколько дней назад Алёна Водонаева дала разгромное интервью о пакостях, которые делала назло Виктории Боне.
Ольга Орлова позирует совершенно голая на Сейшелах 42-летняя певица и ведущая проекта "Дом-2" Ольга Орлова решила сняться полностью обнажённой.
Елена Корикова пригрозила судом тем, кто называл её опухшей пьяницей после пластики Актриса Елена Корикова решила постоять за себя и за свой внешний вид. Напомним, на днях артистка опубликовала в сети ролик, на котором позировала без грамма косметики.
Возможно беременная Светлана Ходченкова пришла на светское мероприятие Российская актриса Светлана Ходченкова 12 декабря 2019 года посетила второй новогодний бал Black & White Gala. New Year`s Eve, который был организован журналом Harper’s Bazaar в отеле «Метрополь» в Москве.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.