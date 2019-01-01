Виктория Боня утёрла нос Алёне Водонаевой

Девушки не нашли общего языка ещё во времена нахождения на проекте "Дом-2", но продолжили источать ненависть друг к другу и за периметром.И, если Вика в своих интервью старается обходить стороной и не комментировать происки Собчак или Водонаевой, то последние "поливают" Боню, как только можно.Виктория никак не комментировала интервью Алёны, лишь написав в Инстаграм:"Я считаю, что человеку очень важно фильтровать то, что он смотрит, читает, на что он обращает внимание. Это настолько сильно влияет на ваше сознание и подсознание, вы даже не можете себе представить!Я, например, никогда не слушаю радио в машине или какую-то музыку фоном, только если это не моя музыка, которую я сама включаю, и то это происходит очень редко. Потому что на радио очень много рекламы и не нужного информационного мусора.И я когда это слышу, то у меня такое ощущение, что мой мозг насилуют и засоряют всякой информацией, которая мне не нужна, мне её навязывают. Также многие включают телевизором фоном, кому знакомо? Но, в любом случае, эта информация попадает в ваш мозг и оседает там. Весь этот негатив, пропаганда, а потом вы не можете понять, почему стали более нервными, тревожными, откуда берётся паника.Я телевизор не включаю дома годами – что в Лондоне, что в Монако, что в России, он всегда выключен. И вам я советую тоже очень избирательно относиться к тому, что вы слушаете, смотрите и читаете".В тексте не было ни слова про Водонаеву, но все поняли, на кого Вика намекает, говорят про "словесный мусор".