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Девушки Александра Белова: с кем встречается знаменитый стилист?

Вчера, 17:51
Московский стилист Александр Белов бывает почти на всех мероприятиях, связанных с модой и стилем, является членом жюри многих конкурсов красоты, но о себе почти ничего не рассказывает.

Девушки Александра Белова: с кем встречается знаменитый стилист?
Московский стилист Александр Белов бывает почти на всех мероприятиях, связанных с модой и стилем, является членом жюри многих конкурсов красоты, но о себе почти ничего не рассказывает.

«Личную жизнь делают достоянием общественности, когда намечается свадьба, рождение детей и тому подобные большие события, – ответил стилист в одном из интервью. – У меня в планах пока нет таких событий: слишком много времени уделяю работе, да и ритм жизни у меня совершенно не семейный. Но, когда у меня будет подруга, и мы решим официально быть вместе – мы обязательно сообщим об этом всем интересующимся!»

Но ограничиваться словами Александра не стоит. О его личной жизни можно легко узнать из его инстаграм, поскольку стилист очень активный пользователь социальных сетей, да и друзья частенько «тэгают» его на фотографиях. И конечно, фотоотчеты со светских мероприятий всегда были хорошим помощником в поиске нужных снимков.

Девушки Александра Белова: с кем встречается знаменитый стилист?


Вокруг Александра Белова всегда девушки. Обязательно красивые и часто известные. Вот, скажем, Вера Брежнева – фото стилиста и певицы сделано за полгода до того, как Вера вышла замуж за Константина Меладзе.

Девушки Александра Белова: с кем встречается знаменитый стилист?

Открытие флагманского бутика Dolce&Gabbana в Москве, 2015 г.

Вот еще несколько фото, сделанных в 2015 году. На них рядом с Александром Беловым модель и блогер Алина Бодлева. Она наполовину болгарка, по образованию экономист, в 2019 году завоевала титул Miss Beauty Eurasia. А еще Алина всерьез занимается эзотерикой и получила степень магистра нумерологии, ведет популярные инстаграм и ютуб-каналы о красоте.

Девушки Александра Белова: с кем встречается знаменитый стилист?

Андрей Малахов, Александр Белов и Алина Бодлева в Императорском яхт-клубе, 2015 г.

Девушки Александра Белова: с кем встречается знаменитый стилист?

А вот и инстаграм: молодые люди едут вместе на мероприятие.

Девушки Александра Белова: с кем встречается знаменитый стилист?

Рекламная фотосессия, январь 2016 г.

Тогда же Александр Белов несколько раз появлялся на публике с подругой по имени Яна. Фамилию девушки и более подробную информацию о ней найти не удалось – судя по данным соцсетей, Яна в тот момент работала в VIP-отделе ЦУМа. Возможно, именно там молодые люди и познакомились.

Девушки Александра Белова: с кем встречается знаменитый стилист?

Отмечают день рождения собаки в ресторане Мари Vanna, январь 2016 г.

Девушки Александра Белова: с кем встречается знаменитый стилист?

На модном показе в ЦУМе, март 2016 г.

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Ключевые слова: Александр Белов

Количество просмотров: 1 586
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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