В Голливуде назвали имя лучшей актрисы десятилетия

Престижное звание лучшей актрисы десятилетия получила 29-летняя Кристен Стюарт, прославившаяся на весь мир главной ролью в вампирской саге "Сумерки" (первая картина вышла в 2008 году). Карьера Кристен началась, когда ей было 12 - Стюарт появилась в триллере "Комната страха", где сыграла дочку главной героини в исполнении Джоди Фостер.Со времен невероятно популярных "Сумерек", карьера Стюарт сделала резкий поворот в совершенно иное направление - актриса нашла себя в независимом авторском кино, и из девочки-подростка, игру которой критики "разносили" в пух и прах, выросла в серьезную актрису, работы которой уже оценены несколькими высокими наградами. Так, в 2015 году Кристен стала первой американской актрисой, удостоенной главной кинонаграды Франции - она получила премию "Сезар" за роль второго плана в ленте "Зильс-Мария".И вот новое большое достижение в карьере звезды: "Голливудская ассоциация кинокритиков с гордостью объявляет, что премию в номинации "Актриса десятилетия" на нашей церемонии 9 января 2020 года получит Кристен Стюарт. Впечатляющая фильмография Стюарт включает такие картины, как "Назло врагам", "Персональный покупатель", "Зильс-Мария", "Ранэвэйс" и "Ангелы Чарли" - говорится в сообщении ассоциации в Twitter.