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В Голливуде назвали имя лучшей актрисы десятилетия

Сегодня, 02:59
Голливудская ассоциация кинокритиков подвела итоги десятилетия, назвав самую лучшую актрису за прошедшие годы.

В Голливуде назвали имя лучшей актрисы десятилетия
Престижное звание лучшей актрисы десятилетия получила 29-летняя Кристен Стюарт, прославившаяся на весь мир главной ролью в вампирской саге "Сумерки" (первая картина вышла в 2008 году). Карьера Кристен началась, когда ей было 12 - Стюарт появилась в триллере "Комната страха", где сыграла дочку главной героини в исполнении Джоди Фостер.

В Голливуде назвали имя лучшей актрисы десятилетия


В Голливуде назвали имя лучшей актрисы десятилетия


Со времен невероятно популярных "Сумерек", карьера Стюарт сделала резкий поворот в совершенно иное направление - актриса нашла себя в независимом авторском кино, и из девочки-подростка, игру которой критики "разносили" в пух и прах, выросла в серьезную актрису, работы которой уже оценены несколькими высокими наградами. Так, в 2015 году Кристен стала первой американской актрисой, удостоенной главной кинонаграды Франции - она получила премию "Сезар" за роль второго плана в ленте "Зильс-Мария".

В Голливуде назвали имя лучшей актрисы десятилетия


И вот новое большое достижение в карьере звезды: "Голливудская ассоциация кинокритиков с гордостью объявляет, что премию в номинации "Актриса десятилетия" на нашей церемонии 9 января 2020 года получит Кристен Стюарт. Впечатляющая фильмография Стюарт включает такие картины, как "Назло врагам", "Персональный покупатель", "Зильс-Мария", "Ранэвэйс" и "Ангелы Чарли" - говорится в сообщении ассоциации в Twitter.

В Голливуде назвали имя лучшей актрисы десятилетия

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Ключевые слова: Кристен Стюарт

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Автор: Katarina

Автор фото: latimes.com, pinterest.jp, chanel.com, instagram.com

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В Голливуде назвали имя лучшей актрисы десятилетия Голливудская ассоциация кинокритиков подвела итоги десятилетия, назвав самую лучшую актрису за прошедшие годы.
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