Сальма Хайек показала селфи с Анджелиной Джоли и рассказала о работе с ней

53-летняя Сальма Хаейк и 44-летняя Анджелина Джоли успели подружиться на съемочной площадке их совместного проекта - картина "Вечные", рассказывающая о бессмертных героях, обладающих невероятной силой и способностями, выйдет в прокат в ноябре 2020 года. Помимо звездных актрис, в ленте задействованы Кит Харрингтон, Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани и многие другие.Команда фильма"Боже, мне так повезло... Я думала, что просто буду сниматься с великими актерами, играющими инопланетян, но оказалось, это было лишь малой частью того, что меня ожидало. Я подружилась с этими удивительными людьми и работаю с ними каждый день. Это большая честь для меня, я в приятном волнении. Каждый съемочный день - это настоящий мастер-класс. "Вечные" будут удивлять" - написала Хайек и выложила селфи с Джоли и Нанджиани.