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Сальма Хайек показала селфи с Анджелиной Джоли и рассказала о работе с ней

Сегодня, 04:03
Голливудские звезды Анджелина Джоли и Сальма Хайек в настоящее время заняты на съемках нового фильма о супергероях "Вечные".

Сальма Хайек показала селфи с Анджелиной Джоли и рассказала о работе с ней
53-летняя Сальма Хаейк и 44-летняя Анджелина Джоли успели подружиться на съемочной площадке их совместного проекта - картина "Вечные", рассказывающая о бессмертных героях, обладающих невероятной силой и способностями, выйдет в прокат в ноябре 2020 года. Помимо звездных актрис, в ленте задействованы Кит Харрингтон, Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани и многие другие.

Команда фильма
Сальма Хайек показала селфи с Анджелиной Джоли и рассказала о работе с ней


"Боже, мне так повезло... Я думала, что просто буду сниматься с великими актерами, играющими инопланетян, но оказалось, это было лишь малой частью того, что меня ожидало. Я подружилась с этими удивительными людьми и работаю с ними каждый день. Это большая честь для меня, я в приятном волнении. Каждый съемочный день - это настоящий мастер-класс. "Вечные" будут удивлять" - написала Хайек и выложила селфи с Джоли и Нанджиани.

Сальма Хайек показала селфи с Анджелиной Джоли и рассказала о работе с ней


Сальма Хайек показала селфи с Анджелиной Джоли и рассказала о работе с ней

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Ключевые слова: Анджелина Джоли, Сальма Хайек

Количество просмотров: 4 420
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com, prolog.rs, fabiosa.com

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Сальма Хайек показала селфи с Анджелиной Джоли и рассказала о работе с ней Голливудские звезды Анджелина Джоли и Сальма Хайек в настоящее время заняты на съемках нового фильма о супергероях "Вечные".
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